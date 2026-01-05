Auto u Příbrami srazilo muže a ženu s kočárkem, muž a dítě jsou zranění

Nehoda byla ohlášená krátce před 17:15. „Podle všeho šel muž se ženou, kteří vezli kočárek, po pravé straně vozovky, po silnici I/4, do těchto lidí a kočárku narazil řidič volkswagenu,“ řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dítě podle ní bylo nárazem do kočárku převrženo na silnici. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, doplnila mluvčí.
„Muž utrpěl těžké zranění, na umělé plicní ventilaci letí do nemocnice v Motole na urgentní příjem, nezletilá osoba se středně těžkým zraněním rovněž letecky do fakultní nemocnice v Plzni a druhá dospělý člověk letí jako doprovod tamtéž s lehkým zraněním,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.