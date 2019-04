Příbramský starosta Jindřich Vařeka v květnu ve funkci skončí

„Po smrti mého otce bylo naprosto nezbytné začít řešit záležitosti související se zachováním rodinného majetku... Mohl bych samozřejmě dělat to, co je mnoha politikům vlastní. Předstírat nasazení a starost o blaho občanů, a přitom pracovat na svém. To dělat nebudu,“ řekl Vařeka.

Vařekův otec Jindřich Vařeka byl spoluzakladatel společnosti Ravak, která se zabývá výrobou vybavení koupelen. Podle Vařeky mladšího měl jeho otec podíly ve firmách, mimo jiné ve Španělsku nebo Číně, řekl starosta v rozhovoru pro Příbram.cz.

Podle Vařeky se nyní v souvislosti s novým starostou vyskytla dvě jména. „Vyjednáváme v rámci vlastních řad a v rámci koalice a jsme již prakticky dohodnutí, nebude to žádný velký problém,“ řekl ČTK.

Po ustavujícím zasedání příbramských zastupitelů loni v listopadu Vařeka na dotaz uvedl, že nemá v úmyslu předčasně svou funkci opustit. „Nemám to v úmyslu, nicméně nikdo nemůže říct, co se zítra bude dít,“ řekl v listopadu Vařeka.

V Příbrami vládne hnutí ANO společně s ODS a Příbramáky pro Příbram. Dohromady mají 15 z 25 mandátů. Vařeku při veřejné volbě podpořilo všech 24 přítomných zastupitelů.

Ve své funkci skončí v červnu také starosta Kolína Vít Rakušan (STAN). Důvodem je jeho zvolení do čela STAN. Ve starostovské funkci by jej měl vystřídat dosavadní první místostarosta Michael Kašpar (STAN).