Podvod podle policie začal reklamou na sociálních sítích, která nabízela výhodné investování do akcií. Poté, co na ni poškozený zareagoval, kontaktoval ho neznámý volající. Nejprve od něj vylákal vstupní poplatek 4 200 korun. Poté mu tvrdil, že přišla Golden Hour, tedy zlatá hodinka, což je mimořádně výhodná investiční příležitost, která zajistí vysoké zisky.
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„Důvěřivý muž na základě instrukcí od neznámého volajícího převedl tři miliony korun na nově zřízený účet, ze kterého nakoupil kryptoměnu. Tuto kryptoměnu neznámý pachatel následně přeposlal do své kryptopeněženky a poškozenému tvrdil, že se jeho vklad zhodnotil na několik desítek milionů korun,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Pod záminkou ověření totožnosti a finančních prostředků pak podvodník muže přiměl, aby si vzal úvěr 900 tisíc korun. Peníze poškozený předal v hotovosti kurýrovi na domluveném místě. Následující den podvodníci požadovali další peníze. Muž proto přistoupil na nevýhodný zpětný leasing své nemovitosti, díky němuž získal přes pět milionů korun. Také tuto částku předal v hotovosti.
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Když pachatelé požadovali další peníze, muž se obrátil na policii. Kriminalisté pak připravili zásah při další domluvené předávce. Kurýra zadrželi hned poté, co od poškozeného peníze převzal.