To není výtvarné dílo, ale autodráha. V Příbrami kritizují instalaci za statisíce

Autor:
  12:54
S výraznou nevolí místních obyvatel se v Příbrami setkala instalace výtvarného prvku s názvem Příbram jako na dlani, který z ptačí perspektivy znázorňuje území města. Dílo odhalené ve středu stálo město 370 tisíc korun bez DPH. Cenu i vzhled mnozí občané kritizují.
Výtvarný objekt v Příbrami (10. prosince 2025)

Výtvarný objekt v Příbrami (10. prosince 2025) | foto: Město Příbram, Zuzana Kučerová

Výtvarný objekt v Příbrami (10. prosince 2025)
Výtvarný objekt v Příbrami (10. prosince 2025)
Výtvarný objekt v Příbrami (10. prosince 2025)
Lavice vzestupů a pádů v Příbrami
5 fotografií

Kovový skelet nabízí pohled na územní celek Příbrami z ptačí perspektivy. Je rozdělen do jednotlivých částí, které mají podle města zachycují výškové rozdíly a směr ulic, které propojují Svatou Horu, Hornické muzeum Příbram a areál Nový rybník. Objekt je umístěn u frekventované pěší a cyklistické trasy v Březnické ulici.

„Model Příbram jako na dlani pomáhá lidem lépe porozumět městu – jeho tvaru i souvislostem, které z běžného pohledu často unikají. Je to názorný a hravý způsob, jak se o Příbrami něco nového dozvědět,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Muž zemřel v Příbrami při potyčce se svým známým. Nepřežil pád na zem

Místním lidem se však radnice podle ohlasů na sociálních sítích do vkusu příliš netrefila.

„Jak někdo může utratit tak velký peníze za něco naprosto zbytečnýho? Jak tohle může vůbec zastupitelstvo schválit!!! Neskutečný...,“ diví se jedna z uživatelek.

„Jak ptačí perspektiva? Co to ukazuje, co není z chodníku vidět? Vždyť to neukazuje nic, je to jen červená čára,“ reaguje jiný komentující.

Další by dílo tipovali na kuličkovou dráhu pro děti či autodráhu.

Smrt na střelnici v Příbrami. Žena obrátila zbraň proti sobě

Někteří přesto vidí projekt optimističtěji: „Nemám s tím problém, za mě povedené vyplnění volného prostoru. Každý prcek, který půjde okolo, se u toho zastaví.“

„Nápad v zásadě hezký. Velikost zbytečná, umístění prapodivné a cena děsná,“ zmiňuje další přispívající náklady na pořízení instalace, které vedle vzhledu také hodně lidí zaskočily. Jako cenu projektu radnice uvedla 368 930 korun bez DPH.

„Tak na tomhle si někdo pěkně namastil kapsy. Že se město nestydí!“ stojí také v komentářích.

Podle příbramských obyvatel by se vynaložené peníze daly investovat mnohem efektivněji, především do infrastruktury města, která má prý výrazné nedostatky. Například do vylepšení kanalizace, osvětlení v některých částech města či opravu parkoviště a přilehlé cesty v Žežické ulici.

Kovová konstrukce podle města doplňuje vzdělávací lavičky na náměstí T. G. Masaryka, které byly pořízeny v srpnu minulého roku. Také v tomto případě projekt realizovala společnost MEP. Tehdy lavičky stály 845 tisíc korun včetně DPH a rovněž tato cena přijde některým místním přemrštěná a realizace nepovedená.

Líbí se vám instalace Příbram jako na dlani?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Proč se nepoučit z vesniček v Rakousku? Mají to nastavené jinak, líčí šéf samospráv

Premium
Předsedou Sdružení místních samospráv ČR se stal starosta Kamýku Petr Halada....

Patří k jedněm ze služebně nejstarších starostů ve středních Čechách. V čele Kamýku nad Vltavou stojí Petr Halada (STAN) od roku 1998. Je rovněž dlouholetým zastupitelem Středočeského kraje a před...

12. prosince 2025

Akademie Hejkové získala renomovaného trenéra. Naděje bude vést zkušený Ital

Italský basketbalový trenér Alessandro Di Pasquale

Nově vzniklá Akademie Natálie Hejkové získala hlavního trenéra. Do Prahy přichází výrazná osobnost evropského basketbalu, zkušený Ital Alessandro Di Pasquale. Má za sebou působení v elitních...

12. prosince 2025  12:56

To není výtvarné dílo, ale autodráha. V Příbrami kritizují instalaci za statisíce

Výtvarný objekt v Příbrami (10. prosince 2025)

S výraznou nevolí místních obyvatel se v Příbrami setkala instalace výtvarného prvku s názvem Příbram jako na dlani, který z ptačí perspektivy znázorňuje území města. Dílo odhalené ve středu stálo...

12. prosince 2025  12:54

Sparta kvůli mlze trčí v Craiově, nedělní liga s Libercem zatím ohrožena není

Odlet sparťanských fotbalistů z Rumunska po utkání Konferenční ligy se odkládá...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Krátce po dvanácté hodině místního času přijeli sparťanští fotbalisté z hotelu, kde neplánovaně strávili další noc, na letiště v Craiově. Ale jistotu, že brzy poletí zpátky do Prahy, stále nemají....

12. prosince 2025  11:31,  aktualizováno  12:32

Příznivci Slavie v Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let

Loupež v Edenu

Během listopadového utkání Ligy mistrů v slávistickém Edenu došlo podle policie k dvojímu napadení a krádeži ze strany pražských fanoušků. Útočníci podle zveřejněných informací napadli dva české...

12. prosince 2025  11:16

Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově

Sparťanský obránce Matěj Ryneš (vpravo) a Lyes Houri z Craiovy v souboji o...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Proč skromnost, když důležitý zápas rozhodnete minutu před koncem. „Já a hrdina? No, vlastně proč ne. Jo, trochu se tak cítím,“ říkal s úsměvem Matěj Ryneš, krajní záložník sparťanských fotbalistů.

11. prosince 2025  21:59

„O kumulaci funkcí nejde.“ Hřib chce zůstat předsedou dozorčí rady pražské dopravy

Hosty pořadu Rozstřel jsou Zdenek Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu...

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib zůstává v čele dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Poslanec tak nadále bude příjemcem měsíční odměny ve výši 45 tisíc korun. Hřib kvůli svému...

11. prosince 2025  19:46

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  8:58,  aktualizováno  19:21

Hledač kovů našel na dětském hřišti v Praze granát

Podezřelý předmět na dětském hřišti na Bohdalci (11. prosince 2025)

Policisté a hasiči vyjeli dnes odpoledne k nahlášení podezřelého předmětu, které našel hledač kovů na dětském hřišti v Praze na Bohdalci. Pyrotechnik určil, že jde o granát, nicméně bez rizika...

11. prosince 2025  15:24,  aktualizováno  15:54

Na nuselskou tělocvičnu se vrátil měděný sokol. Původního rozstříleli nacisté

Instalace měděné sochy sokola na sokolovně v pražských Nuslích. (11. prosince...

Na střechu sokolovny v pražských Nuslích jeřáb vyzvedl skulpturu sokola, která po 84 letech nahradila podobnou sochu strženou nacisty za druhé světové války. Z mědi vytepaného dravce, který stejně...

11. prosince 2025  15:06

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Útěk před Vánocemi. Lidé hledají podniky bez výzdoby a koled, řada míst se přizpůsobila

Premium
Tankovna Palmovka. Majitel restaurace přizpůsobil prostory hostům, kteří nemají...

Už od listopadu se Pražan nemá šanci vyhnout připomínce blížících se svátků. Vánočním reklamám, akcím, výzdobám a písním. Jsou v metru i tramvaji, v každé výloze, v každém obchodě, na každé ulici –...

11. prosince 2025

Sparťanským fanouškům odklonili kvůli mlze let. Zápas v Craiově ale stihnou

Smartwings

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťany při cestě na pohárové utkání do Craiovy provázely potíže. Speciál s fotbalisty těsně před vzletem kvůli technickým potížím otočili z ranveje. Charterový let s fanoušky krátce před přistáním...

11. prosince 2025  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.