Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali zplodin, jsou v nemocnici

  9:49
Záchranáři ve středu ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a okolnosti události se vyšetřují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Hasiči podle mluvčí Terezy Sýkory Fliegerové naměřili největší koncentrace látky v kotelně. Zařízení proto odstavili a dům odvětrali.

Událost byla hlášena před 07:00 v Březnické ulici. „Evakuovali jsme celkem 11 lidí, z toho pět odvezla zdravotnická záchranná služba a šest bylo ponecháno na místě,“ uvedla Sýkora Fliegerová.

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

„Měli jsem tam v péči pět lehce nadýchaných pacientů, z toho čtyři děti,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Pacienty odvezli do hyperbarické komory v kladenské nemocnici.

Hasiči naměřili nejvyšší hodnoty oxidu uhelnatého v kotelně. „Kotel byl proto vyloučen z užívání a objekt hasiči odvětrali,“ dodala Sýkora Fliegerová.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu, který vzniká nedokonalým spalováním organických látek. Při vdechování se váže místo kyslíku na hemoglobin obsažený v červených krvinkách. Otravy nejčastěji způsobují domácí topeniště jako kamna, krby, kotle nebo ohřívače vody. K otravám přispívá i zateplení a výměna oken, tedy větší utěsnění bytů, které brání přirozenému pohybu vzduchu a větrání.

Při požáru fritézy ve firmě se zranily dvě kuchařky, škoda je pět milionů

Do pražských ulic vyjely vánoční tramvaje a autobusy

3. prosince 2025  9:49

