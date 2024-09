Zaveďte expresy do metropole. Lidé žádají více spojů mezi Prahou a Příbramí

Lidé v petici žádají více přímých a hlavně rychlých autobusových spojů mezi Příbramí a Prahou. Upozorňují také na dlouhodobě nevyhovující cestování po železnici.

„Stávající linky 317, 392, 393 a 395 jedou z Příbrami do Prahy oklikou přes město, menší obce nebo sousední města jako Dobříš či Mníšek pod Brdy,“ píše se v petici, která má apelovat na zřizovatele dopravy, aby ve spolupráci se samosprávami expresy zavedli. Už proto, že denně po trase cestuje několik tisíc lidí za prací či studiem.

Expresy by vynechaly centrum

Poslední přímý autobus, který nezajíždí na Dobříš a jede rovnou na Smíchov, totiž vyjíždí před osmou hodinou ranní. Pak už se cesta kvůli zajížďce mimo trasu Strakonické o zhruba patnáct až dvacet minut protáhne.

Autoři petice argumentují, že expresní spojení s Prahou má v rámci systému integrované dopravy i nedaleký, mnohem menší Milín se dvěma tisíci obyvatel a že stejně rychlý spoj by měl být k dispozici i pro 33 tisíc Příbramských. „Často jezdím autobusem do Prahy, kdy cesta Milín – Praha trvá 45 až 50 minut, zatímco Příbram – Praha 60 až 70 minut,“ komentuje petici v diskusi jeden z pravidelných pasažérů.

Po nedávném otevření parkovacího domu v sousedství vlakového a autobusového nádraží se z lokality stal atraktivní dopravní uzel. Bylo by proto nanejvýš vhodné, aby každý, kdo z okolí Příbrami přijede na tamní nádraží autem, mohl pokračovat přímým busem do metropole. A to rovnou po Evropské ulici a dále po D4.

Expresní spojení s Prahou má nyní i obec Milín se dvěma tisíci obyvatel. petice

Podle zástupců Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) by tak ale expresní spoje vynechaly frekventovanou zastávku Jiráskovy sady v centru města, kde sídlí několik škol a také úřady. „Další nevýhodou trasování autobusů po obchvatu jsou kolony, které se pravidelně tvoří na okružní křižovatce u Dolejší Obory,“ upozorňuje mluvčí IDSK Oldřich Buchetka.

Od 1. prosince nicméně IDSK chystá změny, které by měly alespoň částečně cestování vylepšit. „Posílíme linku 395 (zajíždí do obcí – pozn. red.) o víkendech zkrácením intervalu ze 30 na 20 minut. Z Prahy v pracovní dny pojede více přímých spojů (linka 393 – pozn. red.) na začátku odpolední špičky od 13 hodin a mezi 18. a 19. hodinou bude mít kratší intervaly. O dva nové spoje posílí i linka 395 večer ve směru z Prahy,“ říká mluvčí IDSK.

Více než dekáda čekání

Kdo by si myslel, že variantou je jízda po železnici, mýlí se. Přes Zdice, Beroun a dále na smíchovské nádraží je dojezdová doba ještě delší. V průměru jde o hodinu a půl a nyní v době omezení kvůli modernizaci trati mezi Berounem a Karlštejnem klidně i dvě hodiny.

„Vlakem tak na výlet, třeba na Plešivec nebo na Karlštejn, když nikam nespěcháme. Do Prahy je to nadlouho,“ shoduje se většina cestujících, které MF DNES ve středu oslovila na příbramských nádražích. Pružnější spojení po kolejích by všichni přivítali.

Ve stejném duchu se nese také zmíněná petice: „Jediným přímým vlakovým spojením je linka R26 z Českých Budějovic, které to z Příbrami na smíchovské nádraží trvá 81 minut.“

Že je to hodně, připouští i IDSK. „Vlakové spojení Příbrami s hlavním městem neodpovídá dnešním nárokům na rychlost cestování,“ říká Buchetka. Zásadní změnu a s ní i zrychlení cest po železnici lze nicméně očekávat až po zprovoznění tunelu Praha – Beroun. Podle předpokladů Správy železnic tedy někdy ve 30. letech tohoto století.