Unikátní nález při ražbě metra v Praze. Sběratel našel fosilii neznámého členovce

Autor: ,
  7:32
Při ražbě pražského metra D našel sběratel zkamenělin Radek Labuťa fosilii doposud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DPP - Daniel Šabík

Podle Lukáše Laibla z Geologického ústavu Akademie věd (GLÚ AV ČR) jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nález je o to vzácnější, jelikož to byl živočich bez tvrdé schránky, řekl ČTK.

Dvoucentimetrovou fosilii našel Labuťa na haldě kamení vytěženého při ražbě metra. Na první pohled připomínala křížence pavouka a trilobita. „Ukázalo se, že jde o vědě dosud neznámý druh, blízce příbuzný trilobitům. Na rozdíl od nich však měl jen měkký krunýř. Pojmenovali jsme ho Soomaspis labutai, na počest jeho objevitele,“ uvedl Laibl.

Podívejte se, jak pokračuje stavba metra D. Prošli jsme s kamerou nové tunely

Podle něj vědci díky nálezu přehodnotili svůj názor na oblast výskytu tohoto druhu živočicha. Rod Soomaspis, do něhož se řadí, dosud považovali za mimořádně zvláštní druh. „Jeho nejbližší příbuzný Soomaspis splendida byl objeven v Jižní Africe v 90. letech minulého století,“ sdělil. Odborníci si dlouho mysleli, že šlo o místní raritu.

Pražský objev to ale vyvrátil, protože z něj vyplynulo, že rod Soomaspis musel obývat rozsáhlá území tehdejšího kontinentu Gondwana. Současnou Prahu a Jižní Afriku od sebe v té době totiž dělily tisíce kilometrů. „Nález Radka Labuti je tak trochu, jako kdybyste ve Vltavě z ničeho nic objevili velekraba japonského,“ podotkl Laibl.

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Soomaspis labutai je malý členovec s ocáskem a krunýřem, který byl pokrytý drobnými jamkami. Zatímco Soomaspis labutai žil ještě před ordovickou dobou ledovou, jeho příbuzný z Jižní Afriky se objevuje až po něm. Podle vědců to svědčí o tom, že tito živočichové byli schopni přečkat prudké klimatické změny, které mnoho jiných nepřežilo.

„Jejich tajemstvím bylo nejspíš to, že obývali hlubší části moře, kterých se klimatické změny příliš nedotkly, a zvládly přežít v prostředí s nízkým obsahem kyslíku,“ dodal Laibl.

Soomaspis labutai bude k vidění ve stálé expozici Národního muzea, kam ho Labuťa věnoval.

Vstoupit do diskuse

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Nejčtenější

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

Na traktoriádě u Prahy zemřelo dítě, případ řeší kriminalisté

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě. Věc řeší pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, sdělila středočeská policejní mluvčí...

Enklávy bohatých se v Praze uzavírají, chudší se smiřují s periferií, uvádí analýza

Premium
ilustrační snímek

Zámožní, mladí a vysoce kvalifikovaní a postavení zaměstnanci s oblibou směřují do Holešovického přístavu. Ti, kteří jsou „jen“ dobře situovaní, volí tradiční patricijské čtvrti, jakými jsou třeba...

Muže zmasakroval boxerem a skoro mu uřízl hlavu. Obtěžoval mě, ujely mi nervy, tvrdí

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání...

Státní zástupce navrhl výjimečný trest 25 let vězení pro devětadvacetiletého Michala Štrumfu, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Štrumfa se ve středu u...

Unikátní nález při ražbě metra v Praze. Sběratel našel fosilii neznámého členovce

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Při ražbě pražského metra D našel sběratel zkamenělin Radek Labuťa fosilii doposud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem...

5. května 2026  7:32

Nerozdáváme rady a řešení, lidem chceme pomoci ustát krizi, říká šéfka linky důvěry

Premium
Jitka Gryga Medřická

Stále více lidí se v náročných životních situacích obrací na linky důvěry – kvůli úzkostem, depresím i pocitu osamění. Podle odborníků to nemusí znamenat jen nárůst obtíží, ale i větší ochotu o nich...

4. května 2026

Praha znovu uzavře Stalina na Letné. Radní ho vyňali z tržního řádu

Pražští radní rozhodli o odstranění Kulturního centra Stalin z tržního řádu....

Pražská rada v pondělí upravila takzvaný tržní řád a vyřadila z něj kulturní centrum Stalin pod metronomem na pražské Letné. Tím tak znemožnila pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených...

4. května 2026  18:21

Na Pražském okruhu havarovaly dva kamiony, směr k letišti stál několik hodin

Nehoda dvou nákladních vozidel na Pražském okruhu u křižovatky se Strakonickou...

Na Pražském okruhu v Lahovicích na jihu metropole havarovala v pondělí odpoledne dvě nákladní auta. Jeden z kamionů nedobrzdil a narazil zezadu do druhého, řidič prvního z vozů se vážně zranil....

4. května 2026  14:46,  aktualizováno  17:39

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele Sebastiana Pawlowského se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co...

4. května 2026  16:55

Do Prahy míří výstava o Harrym Potterovi. Ukáže Bradavice či mozkomory

Daniel Radcliffe k filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2

Na pražské výstaviště v Letňanech míří putovní výstava Harry Potter: The Exhibition. Brány kouzelnického světa návštěvníkům otevře 6. srpna 2026. Vstupenky jsou v prodeji od pondělí. Expozice nabídne...

4. května 2026  15:32

Útěk vězně v Jiřicích má následky. Ředitel je mimo službu, tresty dostali i další

Ilustrační snímek

Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončili Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na...

4. května 2026  14:03,  aktualizováno  15:31

Kriminalita v metropoli klesá. Statistiky však kazí nárůst násilí a loupeží

Ilustrační snímek

Kriminalita v metropoli dál klesá, pochlubili se statistikami za první tři měsíce roku 2026 policisté. Dodali však, že násilná kriminalita v Praze meziročně rostla. Rozpor? Nikoli nezbytně. Pocit...

4. května 2026  15:01

Opatření proti deštníkářům. Praha zakáže prodej tiskovin v památkové rezervaci

„Deštníkář“ v centru Prahy.

Praha zakáže kamelotům prodej tiskovin v památkové rezervaci. Úpravu příslušného nařízení v pondělí schválili městští radní. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali takzvaní deštníkáři, kteří...

4. května 2026  13:39

Klub spjatý s Kaderkovými má vrátit 32,3 milionu z dotací na stavbu haly

Basketbalistky BLK Slavia Praha se povzbuzují.

Národní sportovní agentura žádá od basketbalového spolku BLK Slavia Praha spojeného s Ivem Kaderkou vrátit 32,3 milionu korun z dotací z let 2020 a 2022 na stavbu haly SA Rokytka v Hloubětíně. Na...

4. května 2026  10:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hrál s Jágrem i Plekancem, byl nejlepším střelcem týmu. Do Kladna se vrací Kubík

Adam Kubík z Českých Budějovic uniká Viliamu Čachu z Třince.

Hokejové Kladno posiluje ofenzivu, do kádru extraligových Rytířů se po téměř třech sezonách v Českých Budějovicích vrací útočník Adam Kubík. „Mám očekávání od sebe, ale i od týmu. Skládá se slibně,...

4. května 2026  10:28

Policie vypátrala uprchlého vězně, který se podhrabal pod plotem věznice

Policisté v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který utekl z...

Potenciálně nebezpečného vězně, který v pátek uprchl z věznice v Jiřicích na Nymbursku, zadrželi v neděli večer pod hrozbou namířené služební zbraně policisté v Olomouci. Odsouzený se do vězení...

2. května 2026  10:56,  aktualizováno  4. 5. 10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.