Zapomenutá peněženka rychle změnila majitele. Ten hned vyzkoušel platební kartu, co v ní byla

Případ se stal na začátku června v jedné z prodejen v pražských Vršovicích. Sedmnáctiletý mladík tu po zaplacení sebral svoje zboží, ale peněženku zapomněl na skeneru.
„Muž, který po něm pokladnu využil při zaplacení svého nákupu, vzal nejen zakoupené zboží, ale i zapomenutou peněženku a s tou z místa okamžitě odešel pryč. Při jeho jednání jej však natočila kamera umístěná v dané prodejně, na níž je jeho jednání zaznamenáno,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Krátce poté neznámý muž provedl šest plateb kartou, která v peněžence byla, v celkové výši bezmála 2 500 korun, další platby byly neúspěšné.
Policie prosí veřejnost o pomoc. V případě, že někdo poznává muže zachyceného na kamerovém záznamu, může volat linku 158.
!V současné chvíli policisté případ prošetřují pro podezření z trestného činu neoprávněné opatření a pozměnění platebního prostředku, za což v případě odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce až dvou let,“ řekla mluvčí.