Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Opilý řidič dodávky na Benešovsku narazil do stromu. Zranil sebe a dalších pět lidí

Autor: ,
  21:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS MSK

U Veliše na Benešovsku v neděli odpoledne narazila dodávka do stromu. Všech šest cestujících utrpělo zranění, z toho čtyři byli zraněni těžce. Řidič podle dechové zkoušky pil před jízdou alkohol.

Nehoda se stala po 13:00, zasahovaly u ní tři záchranářské vrtulníky. Čtyři lidé byli podle policejní mluvčí Michaely Richterové po nehodě v bezvědomí, tři pacienty museli vyprošťovat hasiči. „Celkem jsme měli v péči šest pacientů, z toho čtyři utrpěli těžká poranění,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Záchranáři přepravili dva vážně zraněné cestující do pražské střešovické nemocnice a další dva do Fakultní nemocnice Motol a Homolka a do vinohradské nemocnice.

Auta se srazila na Karlovarsku. Uzavřená je silnice mezi Bočí a Stráží nad Ohří

Zbylé dva s lehčím poraněním převezla sanitka do nemocnice v Benešově. „Vzhledem k velikosti zásahu vyhlásilo operační středisko traumaplán, který byl v 15:14 ukončen,“ dodala Nováková.

Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Policisté mu naměřili nejdříve 1,4, poté 1,5 a nakonec 1,8 promile. Příčinu a okolnosti nehody vyšetřují.

Obec Veliš na Benešovsku

Obec Veliš na Benešovsku

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně, škoda je 170 milionů

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)

Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....

Cyklista se hádal s řidičkou, která pak zemřela. Nemůže za to, osvobodil ho soud

Cyklista Václav Socher pravomocně zproštěný viny (na archivním záběru)

Soud v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila...

Hasiči už vědí, co způsobilo mohutný požár Lidlu v Kladně. Škoda je 170 milionů

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...

Hasiči ukončili zásah u vyhořelého obchodního domu Lidl v Kladně. Likvidaci požáru vyhlásili v úterý večer a objekt následně předali zpět majiteli. Příčinou rozsáhlého požáru, který způsobil škodu za...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Opilý řidič dodávky na Benešovsku narazil do stromu. Zranil sebe a dalších pět lidí

ilustrační snímek

U Veliše na Benešovsku v neděli odpoledne narazila dodávka do stromu. Všech šest cestujících utrpělo zranění, z toho čtyři byli zraněni těžce. Řidič podle dechové zkoušky pil před jízdou alkohol.

13. září 2026  21:08

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

13. září 2026  17:05,  aktualizováno  20:19

Hladina Slapské přehrady spadla už nyní k úrovni zimního období. A klesá dál

Vodní elektrárna na slapské přehradě. (20. března 2026)

Hladina upouštěné Slapské přehrady klesla pod hranici 267,5 metru, dosáhla tak kóty pro zimní období a dál klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění nádrže je extrémní...

13. září 2026  19:42,  aktualizováno  19:56

Na příští summit NATO povede českou delegaci prezident Pavel, sdělil Babiš

Premiér Andrej Babiš (vlevo) a prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké...

V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Tiraně bude prezident Petr Pavel. Uvedla to dnes Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO)....

13. září 2026  19:39,  aktualizováno  19:50

Spolupráce s ANO v Praze po volbách? Kupka ani Rakušan ji nevyloučili

Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík a předseda Občanských demokratů...

Povolební spolupráci svých stran s hnutím ANO v Praze zcela nevyloučili předseda ODS Martin Kupka ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan, i když by oba preferovali spolupráci ODS a STAN. Vyplývá to z jejich...

13. září 2026  15:57

Porod v koloně aut. S doprovodem do nemocnice pomohli policisté

ilustrační snímek

Policejní práce může být velmi rozmanitá a ne vždy v ní figuruje spáchání trestného činu. Důkazem je i nedávný zásah pražských policistů. Ti pomohli muži, jenž společně se svojí rodící ženou zůstal...

13. září 2026  14:12

Nájemní byt v Praze jako rychlá skládačka. Developeři reagují na vysokou poptávku

ilustrační snímek

Pražský trh s nájemním bydlením nabízí vedle prémiových bytů i dostupnější varianty. Podíl bytů s nájmem pod vysokou tržní hranicí roste. Rychlejší výstavbě může pomoci také takzvaný hybridní model....

13. září 2026  10:04

Ty čtyři porážky jsou neakceptovatelné, řekl Priske. Proti Jablonci už viděl intenzitu

Sparťanský trenér Brian Priske

Po nepovedeném období má za sebou týden, který atmosféru v klubu aspoň trochu uklidní. Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, na středeční postup v domácím poháru na Žižkově navázal ligovým...

13. září 2026

Všichni byli smutní, na klubu jim záleží. Sparťan Macek o náladě i reprezentaci

Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje svůj gól proti Jablonci se...

Správně načasovaným obranným zákrokem založil akci, kterou spoluhráči Karabec s Mercadem dotáhli ke gólu. „Pro nás důležité vítězství, protože jsme nebyli v lehké situaci,“ říkal Roman Macek,...

12. září 2026  21:51

Sparta - Jablonec 2:0, za výhrou jistým krokem, trefili se Alcócer a Mercado

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer slaví svůj gól s Adamem Karabcem a Loicem...

Po dvou porážkách sparťanští fotbalisté zabrali. Po celkem přesvědčivém výkonu a klidném průběhu porazili v osmém ligovém kole Jablonec 2:0. O branky se postarala obávaná křídla z Kostariky a...

12. září 2026  17:07,  aktualizováno  20:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dálnici D11 zastavila hromadná nehoda. Komplikace byly v obou směrech

ilustrační snímek

Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu kolem poledne zablokovala nehoda pěti aut, vyžádala si jedno lehké zranění. Auta havarovala v místě dopravního omezení. Komplikace...

12. září 2026  13:30,  aktualizováno 

Bohemians - Slovácko 2:0, hosté doplatili na brzké vyloučení, rozhodl Almási

Sestřih zápasu
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Šimona Černého.

Souboj dvou týmů, kterým se úvod sezony příliš nepovedl, ovládli fotbalisté Bohemians. V rámci osmého kola porazili Slovácko 2:0 a slaví první domácí vítězství. O góly se postarali Almási a v závěru...

12. září 2026  17:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet