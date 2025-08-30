Pavlova slabost pro rychlé vozy. Ve flanelce se přidal ke spanilé jízdě harleyů

Stovky motocyklů Harley-Davidson v sobotu projely Prahou, přidali se k nim i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Každoroční spanilá jízda je součástí festivalu Prague Harley Days, který se koná již potřinácté. Pořadatelé za víkend očekávají v areálu Výstaviště až 20 tisíc návštěvníků. Prezident je svým vztahem k rychlým strojům známý. V pátek se na autodromu v Mostě svezl závodním vozem NASCAR.
Stroje Harley-Davidson vyrazily na jízdu Prahou, přidal se i prezidentský pár. (30. srpna 2025) | foto: ČTK

Seřazené motorky vyjížděly z Výstaviště více než 15 minut, řidiči měli kromě typických kožených či džínových vest a bund na sobě často i flanelové košile. Právě tento kus oblečení byl v prezidentské kampani Pavlovým symbolem a na sebe si vzal typickou červenočernou košili i v sobotu, když usedl na půjčený motocykl Harley v čele skupiny. Pavlová jela na stroji jiné značky.

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Mezi účastníky jízdy převažovaly podle registračních značek stroje z Česka, časté byly ale také německé. Účastníci dorazili i z Polska či ze Slovenska. Zhruba po hodinové jízdě přes magistrálu, Nuselský most a podél Vltavy se motorkáři vrátili zpět na Výstaviště, kde si nablýskané stroje mohli prohlížet návštěvníci festivalu.

Dvoudenní festival Prague Harley Days jim nabízí také přehlídku nových motorek zaměřenou na řadu H-D Softail, stroje ze současné produkce americké značky nebo soutěž přestaveb a přehlídku amerických aut. K vidění bude exhibice freestyle motocrossu, stánky armády nebo policie včetně policejního vozu Ferarri. V pátek večer byl součástí programu souboj revivalových kapel AC/DC, v sobotu bude hlavní hudební hvězdou Marpo.

Prezidentova přepadovka na motorkách v Brně. S foťákem zapadl mezi novináře

Prezident se účastní motorkářských akcí často. Letos v červenci například dorazil mezi návštěvníky brněnského MotoGP, v květnu byl spolu se stovkou motorkářů v České Lípě u odhalení skleněné plastiky legendárního českého motocyklového závodníka Václava Vondřicha. Připomněli si 120. výročí Vondřichova vítězství v neoficiálním motocyklovém mistrovství světa ve francouzském Douranu. Eva Pavlová jezdila letos v červnu na stejném stroji, který v sobotu vzala na jízdu Prahou, na autodromu v Mostě.

Na motorce tráví prezident často i dovolenou, jeho koníček mu ale přinesl i komplikace. Loni v květnu se při jízdě na motorce na uzavřeném sportovním okruhu lehce zranil a byl poté krátce na pozorování v Ústřední vojenské nemocnici. Předloni v létě se na veřejnosti objevil videozáznam, na němž jel Pavel na motorce bez helmy. Prezident se posléze omluvil a oznámil, že věnuje peníze na pomoc motocyklistům, kteří cizí vinou skončili na vozíčku.

