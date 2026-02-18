Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Autor: , ,
  18:20
Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou Prokopským údolím až do pivovaru. Tam se setkal se svojí manželkou Evou, s níž si společně připili. Cestou Pavel promluvil s místními i náhodným kolemjdoucím, kterého pozval na pivo. Hlava státu se dnes vyjádřila také k drogové problematice v hlavním městě a podpořila vznik dětského hospice.
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do Prokopského údolí, včetně výběhů koní Převalského na Dívčích hradech a pivovaru Prokopák. (18. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...
67 fotografií

Prezident odpoledne v Prokopském údolí zakončil dvoudenní návštěvu Prahy. Se svým doprovodem prošel šestikilometrovou bahnitou trasu, která vedla okolo výběhu koní Převalského na Dívčích hradech. Vycházku ve svižném tempu zakončil v pivovaru Prokopák. Tam už na něj čekala jeho žena Eva.

Cestou Pavel potkal několik lidí, nezůstalo ale jen u společného focení či pozdravu. Jednoho z kolemjdoucích dokonce pozval na pivo.

Muž později řekl, že šlo o shodu náhod. „Šel jsem na procházku. Že tu bude pan prezident jsem nevěděl. Jsem bývalý voják,“ vysvětlil.

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

Na vycházku s prezidentem šla také reportérka iDNES.cz. Když se skupina v čele s Petrem Pavlem objevila před výběhem koní, zvířata ho přišla přivítat. Jako by tušila, o jak vzácnou návštěvu jde, popsala reportérka z místa.

Pavel si do přírody oblékl džíny, košili a koženou bundu. Na začátku procházky mírně sněžilo. V průběhu se ale obloha vyjasnila a skupině na cestu svítilo slunce.

Během dne se Pavel při návštěvě hlavního města zaměřil na oblast Prahy 5. Ráno debatoval na radnici městské části o drogové problematice. Později se vydal do komunitního centra Buďánka v Košířích.

Prezident s manželkou pak zamířili na prohlídku nedaleké usedlosti Cibulka. Tu Nadace rodiny Vlčkových rekonstruuje na dětský hospic, což hlava státu ocenila. „Každá civilizovaná společnost se vyznačuje tím, že je schopna se postarat o své slabší a nemocné,“ komentoval snahu rodiny.

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Už v úterý Pavel v Praze debatoval s občany, primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) i žáky základní školy v Letňanech. Vydal se i na prohlídku nového nádraží v Bubnech.

Prezident do regionů vyjíždí pravidelně. Naposledy se vydal do Olomouckého kraje. Dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji. Ve všech 14 regionech byl už minimálně jednou. Momentálně pokračuje ve druhém kole návštěv.

17. února 2026
Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Nejčtenější

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

Muž na parkovišti manipuloval s cizím autem, spadlo z heveru a zabilo ho

Na Zbraslavi spadlo auto na zloděje katalyzátoru a zabilo ho

Mrtvého muže zavaleného automobilem našel v pondělí v brzkých ranních hodinách kolemjdoucí na parkovišti u budovy České pošty v Praze na Zbraslavi. Vše nasvědčuje tomu, že muži při manipulaci s...

Chybějící písmenko stálo studentku maturitu z angličtiny. Případ hnala k soudu

ilustrační snímek

Chybějící písmeno ve slově novinář, tedy journalist, stálo studentku úspěch v maturitní zkoušce z angličtiny. Kvůli jedinému bodu, který jí scházel ke složení didaktického testu, dokonce podala...

Lidé chtějí karlínské robotické kurýry ochraňovat, zbytečně alarmují strážníky

Robotický kurýr společnosti Foodora přejíždí Libeňský most a vrací se na noc do...

Tři robotičtí kurýři společnosti Foodora, kteří od začátku prosince rozvážejí objednávky jídla zákazníkům v Praze 8, se v provozu zatím osvědčili. Navíc jsou miláčky kolemjdoucích. Lidé si na jejich...

Krabici s fenkou a čerstvě narozenými štěňaty pohodil někdo v mrazu u lesa

Původní majitel nechal fenku s čerstvě narozenými štěňaty u lesa napospas...

Pracovníci poděbradského útulku Haryk přijali v pondělí do péče fenu se dvěma štěňaty, kterou jejich původní majitel zanechal v mrazech venku u kraje lesa. Fenu s čerstvě narozenými štěňaty našli...

Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...

Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou Prokopským údolím až do pivovaru. Tam se setkal se svojí manželkou Evou, s níž si společně připili. Cestou...

18. února 2026  18:20

Tragický požár v bohnické léčebně, jeden pacient zemřel

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

V areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích dnes odpoledne hořelo. Hasiči sice oheň dostali rychle pod kontrolu, jeden z místních pacientů se ale vážně nadýchal zplodin a záchranářům se ho...

18. února 2026  15:04,  aktualizováno  17:16

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Prezident Petr Pavel během své návštěvy Prahy. S představiteli metropole...

Praha by podle Petra Pavla mohla k práci s drogově závislými využít kontejnerové stavby místo toho, aby zřizovala další kontaktní místa v centru města a frekventovaném okolí. Tuto vizi prezident...

18. února 2026,  aktualizováno  16:48

Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300...

Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v...

18. února 2026  16:05

Ptačí chřipka zabila v pražské zoo několik ptáků včetně pelikána. Omezení potrvají

Zoo Olomouc otevřela velkolepou voliéru pro kondory ve stylu peruánských And.

V pražské zoo uhynulo několik dalších ptáků, informoval ve středu ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Martin Jánošík z Městské veterinární správy v Praze. Uhynulí ptáci se vyšetří na ptačí...

18. února 2026  11:53,  aktualizováno  14:45

Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z...

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do...

18. února 2026  14:05

Nepustit začátek a připravit se na rychlost. V Pardubicích vědí: Nymburk, to je výzva

Jakub Tůma (vlevo) z Pardubic a Sir’Jabari Rice z Nymburka

V téhle sezoně už s ním odehráli dva fantastické zápasy. V prvním případě pardubičtí basketbalisté s mistrovským Nymburkem v půlce října loňského roku padli 76:78, když střelec Bryant v poslední...

18. února 2026  10:03

V pražských Holešovicích se porvala parta, jeden zraněný skončil v nemocnici

Policie zasahuje v ulici Tusarova po nahlášené potyčce několika lidí. (17....

V pražských Holešovicích byla v úterý večer nahlášena potyčka mezi několika osobami. Jedna byla hned po příjezdu policistů ošetřena, řekla redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

17. února 2026  20:50,  aktualizováno  20:57

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

Briefing k dnešní návštěvě Prahy Petra Pavla a Evy Pavlové. (17. února 2026)

Podle prezidenta Petra Pavla momentálně nedává smysl konání olympijských her v Praze a dalších místech České republiky. Naopak smysluplnou variantou se mu jeví konání menších a organizačně méně...

17. února 2026,  aktualizováno  18:07

Krabici s fenkou a čerstvě narozenými štěňaty pohodil někdo v mrazu u lesa

Původní majitel nechal fenku s čerstvě narozenými štěňaty u lesa napospas...

Pracovníci poděbradského útulku Haryk přijali v pondělí do péče fenu se dvěma štěňaty, kterou jejich původní majitel zanechal v mrazech venku u kraje lesa. Fenu s čerstvě narozenými štěňaty našli...

17. února 2026  16:14

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG (35-55.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 35 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Po zásahu na fakultě kvůli radioaktivitě se prověřuje porušení atomového zákona

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Kvůli podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v...

16. února 2026  18:15,  aktualizováno  17. 2. 15:31

V Dejvicích pojedou vlaky pod zemí, nádraží se propojí s metrem, ukazují vizualizace

Vizualizace podzemní železniční stanice Praha - Dejvice. (17. února 2026)

Správa železnic (SŽ) zveřejnila vizualizace budoucí podoby železniční stanice Praha-Dejvice, která bude součástí spojení Praha – Letiště – Kladno. Umístěna bude pod zemí a bude mít společný vestibul...

17. února 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.