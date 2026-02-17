Debata se žáky ZŠ i primátorem. Prezident Pavel oficiálně navštíví Prahu

Prezidenta Petra Pavla a první dámu čeká 17. a 18. února program v Praze. Oficiální návštěva zahrnuje debatu s občany a žáky základní školy. Setká se i s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) a zastupiteli hlavního města. Druhý den se prezident zaměří na oblast Prahy 5 a drogovou problematiku.
O programu prezidentského páru informovalo tiskové oddělení Pražského hradu na svých webových stránkách. Návštěva začne v úterý v devět hodin ráno debatou se žáky základní školy Generála Františka Fajtla v Letňanech. Před jedenáctou hodinou se prezident přesune na diskusi s primátorem a pražskými zastupiteli, následuje oběd se Svobodou a s pražskými radními. Posléze si Pavel prohlédne nádraží Bubny a prezentaci návrhu Vltavské filharmonie.

Nejvíc Čechů důvěřuje prezidentu Pavlovi, na úplném chvostu skončil Turek

V kampusu Českého vysokého učení technického v Praze se mu pak představí start-up projekt Little Moon City, což je tréninkové a výzkumné centrum pro simulované vesmírné mise. Úterní program zakončí debata s občany v Praze 4, která se uskuteční v pět hodin na Hájích v Kulturní stanici Galaxie.

Ve středu se Pavel zaměří na Prahu 5, debatovat zde bude na téma drogové problematiky. Setká se s zástupci policie a navštíví i osadu Buďánka. Někdejší kolonie dělnických domků v 90. letech obývali squatteři. V roce 1997 přešla Buďánka do správy Prahy 5 a byla vyhlášena památkovou zónou. Většina objektů byla kvůli špatnému stavu zbourána, první kompletně obnovený objekt byl otevřen v roce 2016, má sloužit jako komunitní prostor.

Středeční program prezident zakončí odpolední procházkou na Dívčí sady a do Prokopského údolí.

Česko je nejhorší v povolování staveb, divil se Pavel při návštěvě Prahy

Pavel Prahu navštívil již v červnu 2023. Před třemi lety při své první oficiální návštěvě Prahy například slavnostně otevřel prezidentskou knihovnu T. G. Masaryka v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Podíval se také do Centra architektury a městského plánování, na stavbu linky metra D a do komunitního rodinného centra Jahoda na Albertově.

Petr Pavel navštěvuje kraje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 už byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v lednu vydal do Olomouckého kraje, dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji.

