Úřad pokutoval otce, který se bál o dítě a volal policii. Chyba, řekl soud

Otec měl předat dceru její matce na smluveném místě nedaleko Říčan 1. ledna 2018 v osm hodin ráno. V 7:09 zavolal na linku 158. Požádal, aby se na místo předání dítěte dostavili policisté a jeho bývalé partnerce, která měla přijet vozem, provedli dechovou zkoušku na alkohol. Jinak jí dceru nedá. Zdůvodnil to situací, která se odehrála o dva roky dřív – na Nový rok 2016. Žena tehdy pro dítě přijela pozdě a v telefonním hovoru se přiznala, že řídila poté, co pila alkohol.

Operační důstojník muži sdělil, ať zatelefonuje znovu, až bude mít konkrétní podezření. Otec dítěte pak volal v 8:01 s tím, že blížící se automobil jeho bývalé partnerky se „nadměrně kývá“. Znovu řekl, že má o dceru strach, a nepředá ji, dokud nebude mít jistotu, že je u matky v bezpečí.



V autě se poté zamkl, což ženu rozzlobilo. Nadávala mu, bouchala do kapoty a dožadovala se předání dítěte. Policisté přijeli na místo v 8:15 a u matky provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Byla negativní. Na její žádost pak dali dýchnout také otci. I on byl střízlivý.

Žena poté podala na místní úřad podnět k zahájení řízení o přestupku proti občanskému soužití. Úředníci jí dali za pravdu a muže potrestali pokutou ve výši jeden tisíc korun, na dalších tisíc korun ho vyšly náklady řízení. Jejich rozhodnutí jako správné posvětil Krajský úřad Středočeského kraje.



Výrok rozhodnutí o přestupku, Městský úřad Říčany: „Obviněný je vinen, že se v přímém úmyslu dopustil přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., [...] o některých přestupcích tím, že: dne 1. 1. 2018 v 08:01 hodin, poblíž kruhového objezdu u silnice II/101 [...] před předáním dítěte, zavolal na tísňovou linku 158 s tím, že se domnívá, že je matka dítěte V. P. pod vlivem alkoholu, a dokud nepřijede policie a toto nevyloučí, dítě nepředá, čímž úmyslně narušil občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.“

zdroj: rozsudek Nejvyššího správního soudu



Muž podal správní žalobu a soudy ho zastaly. Volání na linku 158, jak zní výrok rozhodnutí o přestupku, není hrubým jednáním proti občanskému soužití. Tím je podle stávající judikatury například uchopení druhého člověka za klopy bundy v oblasti krku ve snaze si ho přitáhnout k sobě, úder pěstí do obličeje, vytlačování osoby autem nebo pokud pachatel jako kolemjdoucí úmyslně udeří do střechy auta a způsobí v ní prohlubeň.

“Nejvyšší správní soud souhlasí s krajským soudem, že v porovnání s uvedenými situacemi hrubé jednání nepředstavuje pouze to, že žalobce zavolal na tísňovou linku 158 kvůli podezření, že by jeho bývalá partnerka mohla být pod vlivem alkoholu,“ napsal do rozsudku předseda senátu Filip Dienstbier. Připomněl, že je třeba důsledně odlišit jednání hrubé a jednání jinak nevhodné, například porušení pravidel slušnosti či zdvořilosti.

Úředníci z Říčan sice do odůvodnění svého rozhodnutí o přestupku napsali, že pokutu ukládají i za to, co následovalo po hovoru s policií – zamknutí se v autě s dcerou a její nepředání matce, dokud nepřijela policie a neprovedla dechovou zkoušku. Jenže klíčový je výrok a ten hovoří pouze o telefonování na linku 158.



Soudy označily výsledek přestupkového řízení za nejednoznačný a nepřezkoumatelný. Úředníci si nyní musí ujasnit, jaké jednání kladou muži za vinu a jak jej budou právně kvalifikovat.



Soudci také upozornili, že se úřad nezabýval pohnutkami a motivem potrestaného muže, který uvedl, že měl obavy o život a zdraví své dcery v souvislosti s možností, že by její matka mohla být pod vlivem alkoholu.



Přestupkové řízení se vrací na začátek a je možné, že muž nakonec potrestán nebude. Úřad mu nyní musí uhradit soudní výlohy. Za proceduru u Nejvyššího správního soudu jde o částku 4 114 korun.