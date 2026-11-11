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Přestože pršelo, svatý Martin přivezl na Karlův most vůz plný sněhu

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  14:32
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Ač v Praze dnes dopoledne pršelo, svatomartinský průvod přes Karlův most předal pražskému purkmistrovi v duchu lidových pranostik sníh. Purkmistra zastoupila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Průvod s 11 husami a husopaskami, se svatým Martinem na bílém koni, římskými vojáky, bubeníky a povozem se sněhem vyrazil v čase 11:11 z malostranské strany Karlova mostu, od jeho 11. pilíře, na staroměstský břeh.

Zde se na Křižovnickém náměstí až do večera odehraje kulturní program, husí speciality a vína nabízí tržiště.

Oslavy jsou podle pořadatele a ředitele Muzea Karlova mostu Zdeňka Bergmana příležitostí, jak příběh svatého Martina poznat nejen z vyprávění.

Tradiční svatomartinské slavnosti na Karlově mostě začaly 11. listopadu 2026 přesně v 11 hodin a 11 minut. Od 11. pilíře vyrazil slavnostní průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni. Doprovázely ho římští vojáci i vůz se symbolickou sněhovou nadílkou. (11. listopadu 2026)
Tradiční svatomartinské slavnosti na Karlově mostě začaly 11. listopadu 2026 přesně v 11 hodin a 11 minut. Od 11. pilíře vyrazil slavnostní průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni. Doprovázely ho římští vojáci i vůz se symbolickou sněhovou nadílkou. (11. listopadu 2026)
Tradiční svatomartinské slavnosti na Karlově mostě začaly 11. listopadu 2026 přesně v 11 hodin a 11 minut. Od 11. pilíře vyrazil slavnostní průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni. Doprovázely ho římští vojáci i vůz se symbolickou sněhovou nadílkou. (11. listopadu 2026)
Tradiční svatomartinské slavnosti na Karlově mostě začaly 11. listopadu 2026 přesně v 11 hodin a 11 minut. Od 11. pilíře vyrazil slavnostní průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni. Doprovázely ho římští vojáci i vůz se symbolickou sněhovou nadílkou. (11. listopadu 2026)
Tradiční svatomartinské slavnosti na Karlově mostě začaly 11. listopadu 2026 přesně v 11 hodin a 11 minut. Od 11. pilíře vyrazil slavnostní průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni. Doprovázely ho římští vojáci i vůz se symbolickou sněhovou nadílkou. (11. listopadu 2026)
14 fotografií

„Svatý Martin se podle legendy rozdělil o svůj plášť s promrzlým žebrákem. Jeho příběh připomíná ochotu pomáhat druhým, a právě tuto hodnotu chceme zdůraznit i v souvislosti se Dnem válečných veteránů,“ řekl Bergman.

Tradice svatomartinských slavností se podle něj pojí s nejstarším pražským mostem od roku 2010. Součástí je připomínka Dne válečných veteránů, kterou v průvodu ztělesnili vojáci 7. kavalerie americké armády, známé z bitvy u Little Bighornu před 150 lety, s hercem Václavem Vydrou.

Přes deštivé počasí průvod sledovaly a následovaly po stranách mostu diváci s deštníky.

„Není v Praze tolik takových důležitých událostí, na nichž by se shromáždilo tolik ctěného obyvatelstva, jako příjezd prvního sněhu do Prahy,“ řekla Radoměřská. Sníh jí symbolicky předal sv. Martin se slovy, že doufá, že se nejedná o letošní poslední várku. Přivezený sníh podle vozky pocházel z černošického zimního stadionu. Martinovu postavu podle organizátorů letos představoval herec Vavřinec Bezděka.

Zúčastnili se také zástupci křižovníků s červenou hvězdou. Řád křižovníků, sídlící na staroměstském břehu Vltavy, měl od středověku po johanitech Karlův most na starost, vybíral mýtné a opravoval ho.

Na Křižovnickém náměstí je k dispozici malé středověké tržiště s husími specialitami, svatomartinským pečivem a víny českých a moravských vinařů. Legendy o svatém Martinovi přiblíží Středověké divadlo Zdeňka Vlčka, člena kejklířské a žonglérské skupiny Wagabundus Collective. Oslavy končí v 18:00.

Svatomartinské pohoštění si lze dopřát v kavárně Muzea Karlova mostu, prohlídky muzea jsou dnes zdarma.

Ke svatému Martinovi a počasí se váže řada lidových pranostik z doby před klimatickou změnou. Muzeum Karlova mostu jich na webu uvádí 46. Je mezi nimi například: „Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně bývá“, ale i „Na svatého Martina zima chod svůj začíná“.

Sv. Martin, pozdější biskup ze 4. století našeho letopočtu, původně byl vojákem. Podle legendy si ještě jako římský důstojník při vjezdu do francouzského města Amiens usekl polovinu svého vojenského pláště, kterou věnoval žebrákovi. Následně se nechal pokřtít, žil jako poustevník. Význam jména Martin je malý Mars, bůh války.

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