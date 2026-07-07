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Přes tisíc studentů se dalo dobrovolně na vojnu. Čeká je měsíční výcvik, bez mobilů

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  16:02
Nástup účastníků Dobrovolného vojenského cvičení k Hradní stráži Praha. (7....

Nástup účastníků Dobrovolného vojenského cvičení k Hradní stráži Praha. (7. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nástup účastníků Dobrovolného vojenského cvičení k Hradní stráži Praha. (7....
Nástup účastníků Dobrovolného vojenského cvičení k Hradní stráži Praha. (7....
Nástup účastníků Dobrovolného vojenského cvičení k Hradní stráži Praha. (7....
Nástup účastníků Dobrovolného vojenského cvičení k Hradní stráži Praha. (7....
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Přes tisíc plnoletých středoškoláků stráví o prázdninách měsíc v kasárnách. Účastní se dobrovolného vojenského cvičení armády, po jeho absolvování získají status vojáka v záloze a také finanční odměnu

V kasárnách Hradní stráže na Pražském hradě v úterý ráno do výcviku nastoupilo 49 z nich, převzali vojenské uniformy a ubytovali se. Následující čtyři týdny letních prázdnin čeká účastníky v několika vojenských útvarech základní praktická i teoretická vojenská příprava.

První den vyplnily organizační záležitosti, lékařské prohlídky, technické školení či fasování výstroje. Od středy účastníky čeká výcvik, který vyvrcholí slavnostní vojenskou přísahou 31. července na Pražském hradě. Po absolvování studenti získají status vojáka v záloze.

Dobrovolné vojenské cvičení je určeno studentům druhých až čtvrtých ročníků středních škol ve věku od 18 do 22 let. Mladé lidi má seznámit s fungováním armády a se základním vojenským výcvikem. Loni na výcvik nastoupilo zhruba 800 uchazečů, letos je to přes 1 000. Cvičení absolvují například na základnách v Prostějově, ve Strakonicích, v Táboře či Náměšti nad Oslavou.

Budíček v půl šesté, pak teorie i praxe

Účastníci budou vstávat v 05:30, po ranní rozcvičce a snídani začne v 08:00 výuka, která bude kombinovat teorii i praktický výcvik. Večerka je naplánována na 22:00. Po dobu cvičení nebudou mít studenti u sebe mobilní telefony.

„Cílem je seznámit mládež celkově s armádou, s režimem, ukázat jim, jak to v armádě funguje, a nabídnout jim možnost vstoupit potom do armády,“ řekl náčelník oddělení přípravy a velitel výcviku Vilém Frajt.

Během čtyř týdnů čeká studenty například střelecká, zdravotnická, chemická či taktická příprava nebo pořadový výcvik kvůli závěrečné vojenské přísaze. Naučí se zacházet s pistolí i útočnou puškou, rozebírat a čistit zbraně, házet cvičnými granáty nebo používat ochrannou masku.

Jeden ze studentů řekl, že se přihlásil hlavně proto, že chtěl zkusit novou výzvu. Na výcvik se připravoval silově i kondičně a očekává, že mu přinese větší disciplínu i schopnost spolupracovat s ostatními. „Spíš se těším, než že bych se bál. Doufám, že mi to dá řád, lepší kooperaci a spoustu nových zkušeností,“ uvedl.

„To, co by měli za celý měsíc zvládnout, je kompletní základní vojenská příprava. Není oblast, kterou bychom vynechali,“ řekl zástupce velitele čety Petr Janda. Za jednu z nejdůležitějších považuje střeleckou přípravu. Studenti se nejprve seznámí se zbraněmi, naučí se jejich základní popis, bezpečnou manipulaci, rozebrání a čištění. Teprve poté je čekají samotné střelby.

Status vojáka v záloze i odměna

Studenti, kteří cvičení úspěšně dokončí, složí slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Výcvik je stejně náročný jako základní vojenský kurz, který absolvují rekruti nastupující do armády ve Vyškově. Po dokončení střední školy tak mají absolventi dobrovolného vojenského cvičení usnadněnou cestu do armády nebo do jejích aktivních záloh.

Cvičení je určené pro plnoleté středoškoláky, kteří jsou občany České republiky a jsou bezúhonní. Jejich fyzická zdatnost se před přijetím neprověřovala, to je čeká až v úvodu kurzu. Absolventi budou mít po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 000 korun před zdaněním.

Měli by mladí absolvovat podobný alespoň měsíční vojenský výcvik?

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