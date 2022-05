Aby jej vrátili do vězení, přepadl stejnou poštu. Pak hýřil v nočním klubu

Muž poštovní pobočku v ulici Milady Horákové přepadl minulé úterý, krátce po druhé hodině odpoledne. U přepážky místo podacího lístku vytáhl papírek, na kterém bylo napsáno: „V tašce mám pistoli, dejte mi peníze, nebo budu střílet!“ Pracovnice pošty mu vydala hotovost, kterou v měla v pokladně, a lupič utekl.

Kriminalisté zjistili, že se muž nejprve vydal do Kolína, kde nasedl do vozu taxislužby a nechal se odvézt do Pardubic.

„Tam využil vlakového spojení a pokračoval dál do Olomouce, kde navštívil nejbližší night club. V podniku nechal v průběhu noci celý lup a ráno odešel na ubytovnu, ze které si ho poté policisté vyzvedli,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina. Celé pátrání tak trvalo pouze jediný den.

Kriminalisté zjistili, že muž přepadl poštu pouhé dva měsíce po návratu z vězení. Tam si od roku 2014 odpykával trest za loupežné přepadení té samé poštovní pobočky.

„U výslechu se kriminalistům k přepadení doznal a také uvedl, že život na ulici ho nebaví, a proto chtěl zpátky do vězení,“ dodal mluvčí.

Padesátiletý recidivista je nyní ve vazbě. Za mřížemi může strávit dalších deset let.