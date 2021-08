Mladíka oloupila dvojice s nožem v ruce kvůli desetikoruně

Loupež se odehrála ve Starokolínské ulici v Praze 9 ve středu 21. července. Policistům se ale do této doby nepodařilo lupiče vypátrat.

Kamery v okolí zachytily skupinku mladých lidí, která se těsně před přepadením v místě pohybovala.

„V tuto chvíli osoby na záběrech vnímáme jako důležité svědky, kteří by nám mohli pomoc při objasnění tohoto případu. Kriminalisté se domnívají, že tato skupinka by mohla bydlet v blízkosti nebo přímo v Újezdu nad Lesy,“ řekla pražská policejní mluvčí Violeta Siřišťová s tím, že pokud lidé někoho z této skupinky poznávají, aby se co nejdříve ozvali policistům na tísňovou linku 158.

Pokud se kriminalistům podaří lupiče dopadnout, hrozí jim až desetiletý pobyt za mřížemi.