Padne rozsudek za loupež a vraždu čerpadlářky, vrahovi hrozí doživotí

9:16 , aktualizováno 9:16

Krajský soud v Praze rozhoduje v případu loňského přepadení čerpací stanice v Nelahozevsi na Mělnicku. Davidu Šindlerovi, který podle obžaloby ženu zastřelil, hrozí až 30 let vězení, nebo až doživotí. Ivan Hollitzer, který je stíhán kvůli loupeži, by měl dostat okolo pěti let.