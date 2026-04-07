Muž přepadl večerku v Benešově, prodavačku mlátil baseballovou pálkou

  16:51
Policisté stíhají třiadvacetiletého muže, který podle nich minulý týden přepadl večerku v Benešově. Prodavačku několikrát udeřil baseballovou pálkou, rozbil vybavení obchodu a pokusil se dostat do pokladny. To se mu ale nepodařilo a z prodejny utekl. Žena při útoku utrpěla zranění. Policisté podezřelého týž den dopadli, hrozí mu až 12 let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek

K činu se doznal, motivem jeho jednání byly finanční potíže, uvedla v úterý na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.

Událost se stala ve čtvrtek před 10:00. Do večerky vstoupil maskovaný muž s baseballovou pálkou. Požadoval vydání peněz, čemuž se prodavačka usilovně bránila. Zloděj ji několikrát udeřil pálkou do hlavy a zad.

„Rozbil i vybavení obchodu, monitor, rozházel zboží a následně se začal dobývat i do kasy, kterou se snažil baseballovou pálkou rozbít a dostat z ní hotovost. To se mu nepodařilo a zřejmě ze strachu, že poškozená běží zavolat pomoc, z místa utekl,“ uvedla mluvčí. Žena při útoku utrpěla zranění a musela být ošetřena v nemocnici.

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Útočníka hledají i kriminalisté z mordparty

Do pátrání po pachateli se zapojili benešovští kriminalisté, psovodi, policisté z obvodních oddělení z Benešovska i okolních okresů, kteří spolupracovali i s krajskými kriminalisty.

Večer se jim podezřelého podařilo na Benešovsku vypátrat i zadržet. „Mladý muž se k věci doznal a uvedl, že měl finanční potíže a rozhodl se je vyřešit tímto způsobem,“ uvedla mluvčí.

Vzhledem k závažnosti si případ převzali středočeští krajští kriminalisté, kteří zadrženého obvinili z pokusu o loupež a poškození cizí věci. Současně podali podnět na jeho vzetí do vazby, což státní zástupce akceptoval a následně soudce o uvalení vazby rozhodl.

Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Obvodní soud pro Prahu 9 ve čtvrtek nepravomocně rozhodl v kauze řidiče, který svým porsche usmrtil ženu s kočárkem. Adam Coubal dostal tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení. Pozůstalým...

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

Klíště číhá hlavně v parku. Lidé neřeší prevenci, očkovaných Pražanů je minimum

ilustrační snímek

Aktivita klíšťat s teplejším počasím stoupá, parazité jsou také rok od roku nakažlivější. A to i v hlavním městě – encefalitidou se letos nakazili už čtyři Pražané, za celý loňský rok jich onemocnělo...

7. dubna 2026

Z ateliéru ukradli díla autora Pražského metronomu. Asi mysleli, že jsou bronzová

Sochy z kované oceli vysoké zhruba 40 a 60 centimetrů.

Zloději vykradli bývalou márnici, která sloužila věhlasnému sochaři a autorovi Pražského metronomu Vratislavu Karlu Novákovi jako ateliér. Z jeho někdejší dílny v jabloneckých Rýnovicích zmizely v...

7. dubna 2026  15:59

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:09,  aktualizováno  15:45

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  14:57

Řidič formule, který se proháněl po dálnici, dostal pokutu deset tisíc

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.

Řidič formule, který s ní jel loni v září po dálnici D4, má dostat pokutu deset tisíc korun a zákaz řízení na půl roku. Jeho syn, který o celém incidentu mluvil od začátku s médii, má pak podle...

7. dubna 2026  13:53,  aktualizováno  14:53

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:49

Pokus o vraždu bezdomovce. Soud potrestal náctileté, domlouvali se na síti

Trestní zákoník (ilustrační foto).

Sedm, šest a pět let vězení v úterý pražský městský soud uložil nepravomocně trojici mladistvých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na...

7. dubna 2026  13:30,  aktualizováno  14:01

Šlechtovka, kulisa za miliony. Oprava se dál táhne, místní mluví o ostudě

Chlouba Stromovky. Šlechtova restaurace je napůl opravená od roku 2021. Tehdy...

Šlechtova restaurace – dominanta pražského parku Stromovka, stále zůstává zavřená. Přestože zvenčí prošla nákladnou obnovou už před několika lety, stále není hotová další etapa rekonstrukce...

7. dubna 2026  12:54

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:01,  aktualizováno  10:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šokující statistika: víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Podpojištění - Tichý zabiják rodinných...

Více než polovina českých domácností má špatně nastavené pojištění nemovitosti. V iDNES Lounge na to upozornili ekonom Aleš Rod, Magdaléna Davis z Člověka v tísni, Lenka Slabejová z České asociace...

7. dubna 2026

Policie hledá řidiče dodávky, který srazil cyklistu. Zastavil, pak si to rozmyslel

ilustrační snímek

Středočeští policisté pátrají po řidiči dodávky, který v úterý ráno srazil mezi Církvicí a Čáslaví na Kutnohorsku cyklistu. Po nehodě nejprve zastavil, pak si to ale rozmyslel a aniž by zraněnému...

7. dubna 2026  9:44

