K činu se doznal, motivem jeho jednání byly finanční potíže, uvedla v úterý na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Událost se stala ve čtvrtek před 10:00. Do večerky vstoupil maskovaný muž s baseballovou pálkou. Požadoval vydání peněz, čemuž se prodavačka usilovně bránila. Zloděj ji několikrát udeřil pálkou do hlavy a zad.
„Rozbil i vybavení obchodu, monitor, rozházel zboží a následně se začal dobývat i do kasy, kterou se snažil baseballovou pálkou rozbít a dostat z ní hotovost. To se mu nepodařilo a zřejmě ze strachu, že poškozená běží zavolat pomoc, z místa utekl,“ uvedla mluvčí. Žena při útoku utrpěla zranění a musela být ošetřena v nemocnici.
Do pátrání po pachateli se zapojili benešovští kriminalisté, psovodi, policisté z obvodních oddělení z Benešovska i okolních okresů, kteří spolupracovali i s krajskými kriminalisty.
Večer se jim podezřelého podařilo na Benešovsku vypátrat i zadržet. „Mladý muž se k věci doznal a uvedl, že měl finanční potíže a rozhodl se je vyřešit tímto způsobem,“ uvedla mluvčí.
Vzhledem k závažnosti si případ převzali středočeští krajští kriminalisté, kteří zadrženého obvinili z pokusu o loupež a poškození cizí věci. Současně podali podnět na jeho vzetí do vazby, což státní zástupce akceptoval a následně soudce o uvalení vazby rozhodl.