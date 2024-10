Deset cedulí se zákazem zastavení hned za sebou. Zbytečné značky lidi matou

Věnují jim potom více pozornosti a nesledují tolik provoz. „Města jsou značkami přehlcená, v Praze je to ještě citlivější, protože tady máme velkou městskou památkovou rezervaci,“ komentuje náměstek Primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Více značek než zaparkovaných aut

Například v Hráského ulici vedle OC Chodov v Praze 11 je v krátkém úseku za sebou deset cedulí se zákazem zastavení s výjimkou zásobování na 15 minut. Mimo jiné kvůli prodejně Tesco a Mironet, které tam mají prodejny. Radní městské části Martin Duška už před dvěma lety zmiňoval plán značky odstranit, nicméně značky tam stále stojí a řidiči je navíc ignorují.

Další velký shluk dopravních značek je v ulici Elišky Peškové, kde stojí před domem číslo 11 nejprve zákaz zastavení a pak vymezení místa pro invalidy. Stejná situace se opakuje i před domem číslo 15, kde je zároveň značka s číslem modré parkovací zóny.

Přemíra značek se zákazem stání v ulici Hráského na Praze 11. (3. září 2024)

V centru města v ulici Zlatnická jsou dvě značky asi půl metru od sebe a obsahují devět různých informací. Podobný problém se v různých variacích opakuje na dalších místech.

„V Praze jsou například moderní čtyřproudové silnice, kde těch značek není až takový přehršel. Ale pak jsou různé uličky, kde je třeba zákaz zastavení, na to navazuje parkoviště a pak ještě výstražná značka pozor děti nebo cyklista,“ říká dopravní expert a zároveň předseda expertní rady Platformy VIZE 0 Roman Budský.

Pražskou specialitou jsou zóny vyhrazené pro segwaye, kvůli kterým je po městě rozmístěných okolo 600 dopravních značek. „Když mě poprvé přijela navštívit kamarádka z Maďarska, ptala se mě kolik tady máme segwayí, že je na každém rohu označení zóny,“ komentuje na sociálních sítích Lukáš – a dodává: „Pak se mě také v Jindřišské ulici zmatení turisté u kombinace pěti značek několikrát ptali, jestli tam mohou parkovat. Bylo pak dost potupné, když jsem se jim musel přiznat, že sám nevím.“

„Přátelský návod“

Právě proto pražští radní letos v březnu schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města. Materiál má být hotový do konce příštího roku.

Zdeněk Hřib, pražský náměstek pro dopravu (22. června 2023)

„Bude to přátelský návod pro městské části, jak o tom přemýšlet. Teď to uvažování o značkách není úplně jednotné, metodika přispěje k nastavení nových pravidel, ale nebude to nařízeno,“ dodává Hřib.

Návrhy na úpravy dopravního značení v konkrétních lokalitách vypracuje Institut plánování a rozvoje (IPR). „V současné době se zpracování manuálu zaměřuje na vytipování vhodných typických lokalit, jejich analýze, podle které se poté tvoří návrh principů a pravidel. Následně dojde ke zpracování návrhu úprav dopravního značení v těchto pilotních lokalitách,“ komentuje mluvčí IPR Marek Vácha.

Zbytečné i nebezpečné

Cílem pravidel v příručce je zjednodušit a minimalizovat dopravní značení a tím snížit vizuální smog veřejného prostoru, ale také pomoci čitelnosti a jednoznačnosti značek pro řidiče.

„Z dosavadní analýzy je zřejmé, že například často dochází k nadbytečnému, vodorovnému a svislému zdvojení dopravního značení, které není ani vyžadováno legislativou. Výsledný manuál bude definovat řešení, které bude splňovat stávající legislativu, ale budeme hledat i možnosti, kde by mohlo dojít k její úpravě,“ dodává Vácha.

Podle průzkumů řidiči, kteří projíždí známou lokalitou, nevnímají sedmdesát procent osázených dopravních značek. „Ti, co tam jedou poprvé, vnímají půlku značek. Jsou tedy nejen zbytečné, ale i nebezpečné. Vzniká tak informační smog pro řidiče, nemají šanci všechny ty značky sledovat. V záplavě informací mohou přehlédnout značku, která je extrémně důležitá,“ tvrdí Budský s tím, že nová metodika, která jasně definuje značky v jednotlivých částech a ulicích města, by metropoli prospěla a mohla by být motivací k podobnému řešení i ve zbytku republiky.