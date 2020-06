Petice žádá přejmenování Koněvovy třídy v Praze na ulici Marie Terezie

Více než tři kilometry dlouhou ulici chtějí petenti přejmenovat hlavně z důvodu, jaké reakce vyvolalo odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze 6.

„Odmítáme se podřizovat ruskému diktátu, odmítáme trestní stíhání našich politiků, které je nejen podle mínění našeho,ale i podle názoru našich předních politiků a také prezidenta Miloše Zemana kontraproduktivním vměšováním se do cizích záležitostí,“ píše se v petici.

Stojí za ní mimo jiné potomek šlechtického rodu Děpold Czernin a bývalý novinář z České televize Adam Komers. Podle nich by na chování Ruska bylo adekvátní odpovědí přejmenovat ulici po Marii Terezii, za jejíhož života byla postavena císařská silnice vedoucí stejným místem.

Online petici s názvem Přejmenování pražské Koněvovy ulice jménem Marie Terezie do pondělí 8. června podepsalo téměř 1 200 lidí. Tabule s názvem ulice se ale hned měnit nebude.

Jde o ulici se sedmi tisíci adresami, varuje starosta

„Návrhy na přejmenování ulice Koněvovy tady máme třicet let. Maršál Koněv byl přinejmenším spornou osobností, současně se ale bavíme o ulici, ve které je přes sedm tisíc adres právnických i fyzických osob. Bez jasné podpory místních Žižkováků by to byla medvědí služba,“ řekl iDNES.cz starosta Prahy 3 Jiří Ptáček z TOP 09.

Je otázka, kolik petentů je skutečně z Prahy 3. Podpisy jsou totiž od lidí z různých koutů Česka. V případě těch pražských pak ne každý specifikoval, ve které části Prahy žije.

Nezávisle na petici, kterou starosta obdržel na konci minulého týdne, vznikla ohledně přejmenování Koněvovy ulice také anketa ve facebookové skupině Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme.

V ní s převahou zvítězil původní název se třemi sty hlasy, jako druhý dopadl návrh na pojmenování Žižkovská a na třetím místě je Járy Cimrmana. V minulosti lidé také často navrhovali návrat k původnímu názvu Poděbradova.

Ještě horší než přejmenování ulice je podle starosty Ptáčka to, že hodně lidí má jen mlhavou představu o tom, kdo Koněv byl. Loni v létě nechala radnice na žádost občanů vypracovat komplexní materiál o Koněvovi a historickém kontextu.

Napsat ho měl zdarma pro městskou část Vojenský historický ústav, ale podle Ptáčka historici zatím nic neodevzdali. „Materiál bychom poté poskytli například třeba pedagogům,“ dodal.

Habsburská panovnice bude mít navíc v Praze brzy vlastní sochu, stát bude v parku U Prašného mostu v Praze 6.