Středočeští policisté se nadále snaží zjistit, kdo v polovině července nebezpečně překryl výstražné zařízení pro přejezd kolejí, které stálo v trase cyklistickému závodu Velká cena Trhového Štěpánova. Pořadatelé se tímto způsobem bez informování Správy železnic rozhodli zprůchodnit trasu. Policie nyní vyslýchá desítky svědků včetně strojvedoucích a účastníků závodu.

Zakrytý přejezd při cyklistickém závodu v Trhovém Štěpánově. | foto: Railway Capital

„Kolegové z obvodního oddělení ve Vlašimi stále provádějí potřebná šetření,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

„Vyslýchají svědky, strojvedoucí, pořadatele závodu a účastníky. Jde tedy opravdu o desítky osob, proto je to stále ve fázi prověřování,“ vysvětlila zdlouhavý proces a dodala, že se ještě nepodařilo zjistit, kdo konkrétně se činu dopustil.

Velký hazard. Pořadatelé závodu zakryli přejezd, vlak zastavovali mávnutím

Na nebezpečnou situaci, o které jako první informoval server Zdopravy.cz, upozornila společnost Railway Capital, která provozuje vlaky na trase Vlašim – Trhový Štěpánov.

Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová už dříve pro web uvedla, že je organizátoři závodu o tomto záměru neinformovali, a rozhodli se proto, že proti nim podniknou právní kroky. „Takovým jednáním mohlo dojít k ohrožení životů nebo zdraví lidí, případně ke škodě velkého rozsahu,“ vysvětlila.

Rychlovlaky počítaly se zastarávajícím systémem. Přepracování vyjde draho

To policejní mluvčí potvrdila. „Správa železnic podala trestní oznámení na neznámého pachatele, takže jsme zahájili úkony pro možný trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Policisté se tímto přečinem zabývají od prvopočátku,“ přiblížila pro iDNES.cz Schneeweissová dosavadní proces.

Pokud se policie k pachateli dopátrá, hrozí mu v přestupkovém řízení pokuta až 300 tisíc korun.

Ředitel závodu Martin Kment podle svých slov o zakrytí přejezdu nevěděl, po zjištění situaci prý řešil. Akce se konala jako mistrovství České republiky mládeže 12. a 13. července 2025.

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

