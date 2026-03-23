Zahájení stavby oznámil šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
„Po schválení rozpočtu SFDI na rok 2026 uzavřelo ŘSD smlouvu se spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. na realizaci stavby ‚D0 MÚK Aviatická‘ za cenu 894,6 milionu korun bez DPH,“ uvedl.
Doplnil, že začátek stavby je naplánovaný na duben tohoto roku a celá by měla trvat 516 dní, tedy necelé dva roky.
Křižovatka zajistí lepší napojení letiště na dálnici D7. Nově na ní bude osm ramp a dva kolektorové pásy, které propojí všechny směry: centrum, Slaný, letiště, Přední Kopaninu.
„Všechny větve nové křižovatky budou dlouhé přes čtyři kilometry. A časem bude možné rozšířit dálnici na 3+3 jízdní pruhy. Celá nová křižovatka by měla být hotová v roce 2028,“ dodalo ŘSD.