Začne miliardová přestavba křižovatky, která propojí letiště s D7 a dalšími směry

Autor:
  15:47
Ředitelství silnic a dálnic už brzy zahájí přestavbu mimoúrovňové křižovatky u Letiště Václava Havla v Praze. Stavba potrvá dva roky a bude stát miliardu korun.
Vizualizace mimoúrovňové křižovatky, která propojí dálnici D7 s letištěm. (březen 2026) | foto: ŘSD

Zahájení stavby oznámil šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Vizualizace mimoúrovňové křižovatky, která propojí dálnici D7 s letištěm. (březen 2026)

„Po schválení rozpočtu SFDI na rok 2026 uzavřelo ŘSD smlouvu se spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. na realizaci stavby ‚D0 MÚK Aviatická‘ za cenu 894,6 milionu korun bez DPH,“ uvedl.

Doplnil, že začátek stavby je naplánovaný na duben tohoto roku a celá by měla trvat 516 dní, tedy necelé dva roky.

Křižovatka zajistí lepší napojení letiště na dálnici D7. Nově na ní bude osm ramp a dva kolektorové pásy, které propojí všechny směry: centrum, Slaný, letiště, Přední Kopaninu.

„Všechny větve nové křižovatky budou dlouhé přes čtyři kilometry. A časem bude možné rozšířit dálnici na 3+3 jízdní pruhy. Celá nová křižovatka by měla být hotová v roce 2028,“ dodalo ŘSD.

Vizualizace mimoúrovňové křižovatky, která propojí dálnici D7 s letištěm. (březen 2026)

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Začne miliardová přestavba křižovatky, která propojí letiště s D7 a dalšími směry

Vizualizace mimoúrovňové křižovatky, která propojí dálnici D7 s letištěm....

Ředitelství silnic a dálnic už brzy zahájí přestavbu mimoúrovňové křižovatky u Letiště Václava Havla v Praze. Stavba potrvá dva roky a bude stát miliardu korun.

23. března 2026  15:47

Kladenská Teplárna uzavřela s městem novou dohodu o zásobování teplem

Teplárna Kladno

Kladno a Teplárna Kladno uzavřely novou dohodu o zásobování teplem do dubna 2028. Cena tepla pro koncové odběratele se nezmění, informoval v pondělí mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Teplárna dřív...

23. března 2026  14:53,  aktualizováno  15:37

Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stál

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

V Křinci na Nymbursku se v pondělí ráno srazil osobní a manipulační vlak, nikdo se nezranil, vlaky nevykolejily. Událost vyšetřuje Drážní inspekce (DI), odhad škody je 20 tisíc korun, řekl generální...

23. března 2026  8:47,  aktualizováno  15:31

Firmy v Česku reagují na útok v Pardubicích. Posilují bezpečnostní opatření

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Řada firem po celé republice, které se specializují na výrobu dronů a zbraní, po pátečním možném teroristickém útoku na halu v Pardubicích posílily svá bezpečnostní opatření. Jiné považují svou...

23. března 2026  15:27

Policie odložila případ vymyšlené střelby ve škole, volající učitel byl nepříčetný

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Učitel, který v lednu policistům oznámil vymyšlenou střelbu na soukromém gymnáziu v Praze 3, byl podle znalců v té době nepříčetný. Kriminalisté proto případ odložili. Podle dostupným informací mohla...

23. března 2026  14:49

Dostavba Nové Palmovky se opět může zdržet. Firma vyloučená z tendru podala námitku

Na Palmovce už mělo stát dostavěné moderní sídlo kosmického centra, místo toho...

Ostuda, která snad nikdy neskončí. Tendr na dostavbu budovy Nová Palmovka se opět komplikuje. Společnost Porr pro iDNES.cz potvrdila, že nyní podala námitku proti rozhodnutí magistrátu, který její...

23. března 2026  14:30

Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21...

23. března 2026  12:03,  aktualizováno  13:47

V Lize mistrů čtvrtfinále, doma tři prohry za týden. Amiel: Máme teď hlavy jinde

Kouč Nymburku Oren Amiel.

V Lize mistrů senzačně prošli mezi nejlepší osmičku, ale v domácí lize basketbalisté Nymburka už potřetí v řadě padli. To se jim stalo naposledy před třemi lety v semifinále play off s Opavou....

23. března 2026  13:06

Pražané se bojí teroru i migrace, říkají. Kriminalita přitom klesla, ač se přesouvá

Premium
Policie zasáhla v Praze Malešicích kvůli muži, který se v bytě v Chotutické...

Pocit bezpečí? Velmi jistě se v tomto ohledu cítí přibližně pětina Pražanů. Obyvatelé metropole mají obavy z terorismu, nelegální migrace či kyberútoků. Také to plyne z čerstvého exkluzivního...

23. března 2026

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

23. března 2026  12:25

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Byla to jen formalita. Dvorecký most dostal definitivní razítko na svůj název

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Potvrzeno. Nový pražský most přes Vltavu dostal oficiálně název Dvorecký. Pojmenování spojnice mezi Prahou 4 a 5 definitivně stvrdili radní. Most se otevře v půlce dubna.

23. března 2026  10:43

Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejisté zdánlivě na dosah ruky, fanoušci na tribunách namačkaní vedle sebe. Ale že by jim to snad vadilo? Ani v nejmenším. Návrat do Sportovní haly ve spoustě z nich probudil závan nostalgie. Vždyť...

23. března 2026  8:36

