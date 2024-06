Výzkum pražských lékařů míří ke světovému objevu, objasní předčasné porody

Johaně bylo třicet let, když poprvé otěhotněla. Ve 28. týdnu ale náhle předčasně porodila, ač její těhotenství nebylo rizikové a vše se zdálo v pořádku. Psal se rok 2009 a novorozenec tehdy putoval do inkubátoru. Jeho matka ho viděla až druhý den po porodu. Nyní, o patnáct let později, přicházejí pražští lékaři s hypotézou, že to, jak těhotenství dopadne, se dá zjistit už v jeho počátku.