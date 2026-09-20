Hasiči předali majiteli vyhořelou halu v Rynholci, vyšetřování pokračuje

„Místo bylo předáno předávacím protokolem s dohlídkou majitele 24 hodin,“ uvedla mluvčí. V neděli v 17:00 a v pondělí kolem 8:00 až 9:00 na místo pojedou hasiči ze stochovské stanice a termokamerou místo proměří kvůli kontrole, zda nikde nejsou skrytá ohniska.
Vyšetřování příčiny požáru pokračuje, spolupracují na něm hasiči, policisté i experti z Technického ústavu požární ochrany.
V areálu společnosti Ekologie s.r.o. začalo hořet v pátek před 16:00. Zasahovalo přes 100 hasičů, byl vyhlášen třetí poplachový stupeň ze čtyř možných a záchranná služba na místě ošetřila jednoho hasiče po kolapsu. Pod kontrolu se hasičům podařilo dostat oheň ještě před půlnocí a v noci už platil základní poplachový stupeň. Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin.
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Na Rakovnicku hořela průmyslová hala, škoda jde do stovek milionů
Loni hořel v areálu volně ložený plastový odpad a škoda dosáhla 15 milionů korun. Zásah trval několik dní a účastnilo se ho na 250 hasičů. Policie později případ odložila, dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo. Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem. Nyní je škoda vysoká kvůli zničeným technologiím uvnitř haly na zpracování plastů.