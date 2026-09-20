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Hasiči předali majiteli vyhořelou halu v Rynholci, vyšetřování pokračuje

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  13:07
Hasiči v neděli předali majiteli průmyslovou halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kterou v pátek zachvátil požár. Způsobil škodu asi 400 milionů korun. Likvidaci požáru zatím nevyhlásili, halu ještě zkontrolují termokamerou. Majitel má nařízený dohled do pondělního dopoledne, sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

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„Místo bylo předáno předávacím protokolem s dohlídkou majitele 24 hodin,“ uvedla mluvčí. V neděli v 17:00 a v pondělí kolem 8:00 až 9:00 na místo pojedou hasiči ze stochovské stanice a termokamerou místo proměří kvůli kontrole, zda nikde nejsou skrytá ohniska.

Požár haly v areálu skládky na Rakovnicku (18. září 2026)
Požár haly v areálu skládky na Rakovnicku (18. září 2026)
Požár haly v areálu skládky na Rakovnicku (18. září 2026)
Hasiči v úterý pokračují v likvidaci obřího požáru skládky lisovaných plastů u Rynholce na Rakovnicku. Hořet začalo v pondělí večer. (22. duben 2025)
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Vyšetřování příčiny požáru pokračuje, spolupracují na něm hasiči, policisté i experti z Technického ústavu požární ochrany.

V areálu společnosti Ekologie s.r.o. začalo hořet v pátek před 16:00. Zasahovalo přes 100 hasičů, byl vyhlášen třetí poplachový stupeň ze čtyř možných a záchranná služba na místě ošetřila jednoho hasiče po kolapsu. Pod kontrolu se hasičům podařilo dostat oheň ještě před půlnocí a v noci už platil základní poplachový stupeň. Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin.

Na Rakovnicku hořela průmyslová hala, škoda jde do stovek milionů

Loni hořel v areálu volně ložený plastový odpad a škoda dosáhla 15 milionů korun. Zásah trval několik dní a účastnilo se ho na 250 hasičů. Policie později případ odložila, dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo. Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem. Nyní je škoda vysoká kvůli zničeným technologiím uvnitř haly na zpracování plastů.

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