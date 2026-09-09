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Já drogy neberu, tu tašku jsem našel, řekl muž policistům. Pak mu v autě našli pervitin

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  11:57
Podezřelé chování muže v zaparkovaném autě zaujalo v pondělí dopoledne policisty v pražských Bohnicích. Když spatřil hlídku, rychle si přesedl z místa řidiče na sedadlo spolujezdce. Policistům následně tvrdil, že drogy nebere a tašku s neznámými věcmi našel den předtím. Při kontrole vozu však hlídka objevila několik sáčků s krystalickou látkou, digitální váhu i více než 20 tisíc korun v hotovosti.

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Policisté z místního oddělení Bohnice si muže všimli v pondělí 7. září dopoledne v Ústecké ulici. Seděl na místě řidiče v zaparkovaném automobilu, po spatření hlídky si ale rychle přesedl na sedadlo spolujezdce.

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„Jeho chování vzbudilo pozornost, protože si po spatření policistů rychle přesedl na místo spolujezdce. Během dalšího jednání působil nervózně a vykazoval známky nejistoty,“ sdělil v tiskové zprávě mluvčí pražské policie Jan Daněk.

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Na videu zveřejněném policií je slyšet, jak se policisté muže ptají, zda u sebe nemá nějaké zbraně nebo drogy. Muž to odmítá. Když se ho následně hlídka zeptá, zda něco podobného není v autě, připouští, že uvnitř má tašku, kterou údajně našel předchozí den.

„Zkoumal jsem to, ale nevím,“ říká muž na záznamu. Policistům následně tvrdí, že věci uvnitř nejsou jeho. „Není to moje, já drogy neberu,“ je slyšet na videu.

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Policisté se rozhodli automobil důkladněji zkontrolovat. Uvnitř našli příruční tašku, ve které bylo několik sáčků s bílou krystalickou látkou, digitální váha, pomůcky spojované s užíváním drog a také větší množství prázdných sáčků určených k balení. U muže policisté zajistili rovněž hotovost přesahující 20 tisíc korun.

Orientační test u části zajištěné látky podle policie potvrdil přítomnost metamfetaminu. Celkem policisté zajistili devět sáčků s bílou krystalickou látkou o celkové hmotnosti přibližně 31,5 gramu brutto.

Přesné složení látky i množství účinné látky nyní určí odborná kriminalistická expertiza.

Policisté muže na místě zadrželi. Případ si následně převzali kriminalisté z Prahy III, kteří jej prověřují pro podezření z trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

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