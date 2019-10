Přes čtyřproudovku mimo přechod. Zákon neporušujeme, hájí se policisté

Promenádu si udělali ze silnice zejména studenti Policejní akademie ČR, kteří rovnou ze vchodu do budovy spěchají na autobusovou zastávku Sídliště Lhotka. Přes silnici se ale zkracují cestu i další obyvatelé Kamýku.

Ač by se mohlo zdát, že se většina chodců i budoucích policistů dopouští přestupku, není to tak. Podle zákona o silničním provozu nesmí chodec silnici přejít pokud je nejbližší přechod vzdálen do 50 metrů. V tomto případě je to však o pár metrů více.



„Dle mapových podkladů vychází vzdálenost mezi přechodem pro chodce a místem, kde chodci u akademie přecházejí asi na 54 metrů. Z hlediska zákona o silničním provozu tedy chodec nic neporušuje, pokud přechází kolmo,“ sdělila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Kolmé přecházení se však v tomto místě často porušuje. Na obou stranách silnice jsou totiž chodníčky, ale nejsou umístěny proti sobě, svádí proto k přecházení šikmo. Na otázku, zda si chodníček vyrobili sami policisté, mluvčí neodpověděla.

Řešením by mohlo být vztyčení zábradlí okolo chodníku, ale to by podle policie nepomohlo, protože by z bezpečnostních důvodů nemohlo být postaveno po celé délce. Lidé by ho tedy pouze obcházeli. Proti vzniku dalšího zábradlí je navíc Institut plánování a rozvoje, který tvrdí, že zábrany dělají z nesvéprávné lidi .

Ani přechod přes nejbližší zebru není nejbezpečnější volbou, jak také policisté zjistili, když jim redakce iDNES.cz poslala otázky.

„Nedaleko umístěný přechod pro chodce není příliš bezpečný, jelikož kříží dva jízdní pruhy v jednom směru jízdy, což je v rozporu s platnými technickými předpisy,“ upozornila Rubášová a dodala, že policisté již dali podnět k tomu, aby vlastník vozovky, kterým je Praha, situace napravil.

Podle dopravního experta by měl být přechod rozhodně lépe značen, aby měli řidiči čas zpomalit.

„Zde je přechod pro chodce umístěný na vícepruhové silnici, na dlouhém přímém (z podstaty věci tedy i rychlém) úseku, řada řidičů ho tak nemusí očekávat. Pro motorizované účastníky silničního provozu nemusí být ani dostatečně viditelný. Zde bych proto jednoznačně doporučoval provést jeho zdůraznění,“ uvedl dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0, která usiluje o zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Chodci podle Budského často nedodržují základní bezpečnostní pravidla a věří, že mají absolutní přednost. Při přecházení by se měli přesvědčit, že blížící se vozidlo stihne přibrzdit, že se na přechodí chodí vpravo, nebo nepamatují na to, že má tramvaj přednost.

V místě červené značky lidé přecházejí čtyřproudovou silnici bez přechodu. Podle zákona mohou, protože nejbližší přechod je vzdálen 54 metrů (modrá značka).