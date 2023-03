Potřebujeme od státu pomoc s financováním škol, shodli se pražští starostové

Novinářům to po pondělním jednání sněmu starostů 57 radnic řekli představitelé několika radnic a městský radní Antonín Klecanda (STAN). Starostové rovněž zopakovali požadavek, aby Praha zhruba zdvojnásobila příspěvky na žáka na 10 000 korun.

Výzvu a požadavky zašlou ministerstvům a vedení města. Mluvčí MŠMT Aneta Lednová řekla, že úřad je připraven o nich diskutovat.

„Ukazuje se, že školské kapacity v Praze jsou vyčerpány. Loni jsme to viděli při přijímacích zkouškách na střední školy, a to se nejedná jen o gymnázia, ale i učební obory. Stejné to je v mateřských a základních školách,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS).

„Čísla se za rok tak navýšila, že tam, kde bylo volno, už není,“ doplnil starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Klecanda řekl, že v Praze by bylo třeba vybudovat 20 nových škol a připraveno jich je ke stavbě deset. Na ně je potřeba sehnat peníze. Na stavbu nových škol by v současné době město potřebovalo deset miliard korun a dalších několik miliard na opravy, rozšíření nebo přístavby škol.

Neúnosná situace

„Starostové dělají, co mohou, ale už to přestává být únosné. Potřebujeme, aby nám hlavní město i ministerstvo výrazně pomohly s financováním škol. Jenom z příspěvků od magistrátu to sami nezvládáme,“ řekla starostka Slivence Jana Plamínková (STAN). Vedení města se podle zúčastněných se starosty na jejich názoru shoduje.

Mluvčí ministerstva školství ČTK řekla, že úřad problém s kapacitami škol v Praze a Středočeském kraji dlouhodobě vnímá a je připravený se zástupci Prahy o jejich požadavcích diskutovat. Doplnila, že zodpovědnost za kapacity škol mají jejich zřizovatelé.

„Zástupci Prahy již byli v minulosti ze strany MŠMT informováni, že jakékoliv úvahy o nových dotačních programech ze státního rozpočtu na výstavbu či rozšíření kapacit pražských škol musí být podloženy podrobnými analýzami, ze kterých vyplývá, že hlavní město Praha není objektivně schopno naplnit své zákonné povinnosti vlastními zdroji, tedy zejména v rámci příjmů z rozpočtového určení daní,“ řekla.

Žáci z Prahy, Středočeského kraje či Ukrajiny

Hlavní město zajišťuje místa nejen pro děti Pražanů, ale i třeba pro tisíce středočeských dětí a cizince. Situaci zhoršila rovněž vlna uprchlíků z Ruskem napadené Ukrajiny. Starostové proto požadují, aby stát vytvořil národní dotační program.

Portlík upozornil, že z pohledu rozdělování evropských dotací je Praha sice brána jako bohatý region, ale z pohledu školství je naopak nejchudším regionem. „Když nemůžeme dostávat peníze z evropských fondů, tak by stát měl zajistil národní dotační program,“ řekl.

Náklady na vybudování jedné základní školy jsou podle starostů asi jedna až 1,3 miliardy Kč a v případě školky je to 100 až 200 milionů Kč. „To není v možnostech žádné městské části zafinancovat,“ řekl Vodrážka. Vybudování jedné školy je podle něj navíc zdlouhavé a zabere i dvě volební období, tedy osm let.

Starostové zároveň ustavili tým, který bude s městem a ministerstvy vyjednávat. V něm kromě Portlíka bude také Klecanda, Plamínková a pražská zastupitelka Mariana Čapková (Praha Sobě). Výzvu ministerstvům a magistrátu zašlou neprodleně, dodal Portlík.