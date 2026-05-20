Pražští radní budou schvalovat nový územní plán, stávající platí od roku 1999

Pražští radní budou hlasovat o návrhu nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Pokud jej odsouhlasí, finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat 28. května.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole.

Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu.

Nový metropolitní plán slibuje 350 tisíc bytů. Praha k němu spustí nový web

Nový plán má podle vyjádření městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho přípravu, zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu. V plánu je podle IPR prostor pro stavbu 350 000 bytů.

Současný plán může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo města v roce 2012, o rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 zveřejnil IPR první návrh.

Poté následovala tři kola připomínkování, první v roce 2018, druhé v roce 2022 a třetí loni. Postup schvalování tento týden kritizovala nezisková organizace Arnika, která zaslala zastupitelům dopis požadující větší množství času na prostudování finální dokumentace.

