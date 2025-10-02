Pražským řidičům chybí ohleduplnost a lidská slušnost, říká majitel autoškoly

Premium

Fotogalerie 2

Radovan Myslík s předstihem připravoval žáky autoškoly na nové otázky, které mají formu videí. | foto: Jana SobíškováMF DNES

Jana Sobíšková
  16:00
Autoškoly se ve výuce nově zaměřují na chování k cyklistům. Od 21. září přibylo k nynějším 1 100 testovým úlohám pro zájemce o řidičský průkaz 24 nových videootázek. „Cyklisté a automobilisté jsou za mě zbytečně znepřátelené skupiny,“ říká Radovan Myslík, instruktor a majitel autoškoly GreenDrive v Praze 4.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co v testech nově přibylo?
Jsou to různé situace z reálného provozu. Jako když na dvouproudé silnici zastaví auto v jednom pruhu, aby pustilo chodce, je povinností i dalších řidičů zastavit, ať už jedou v protisměru, nebo v druhém pruhu vedle nás. Hodně se setkáváme s tím, že to nedělají. A v tom novém videu je tohle krásně ukázané, kdy řidič zcela bezohledně jede v tom druhém pruhu, a ačkoliv vedlejší a třeba ještě další auto zastaví, on je schopný u toho přechodu nezastavit a chodce málem srazit.

Když se v průběhu jízdy změní situace a cyklista najednou vjede do vyhrazeného pruhu, už se nemusí metr a půl objíždět a řidič nemusí blikat. V tom má problém se vyznat i zkušený řidič.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

VIDEO: Neznáte ho? Muž si přivlastnil mobil nalezený v taxi, hledá ho policie

Policie pátrá po zatím neznámém muži, který si koncem srpna přivlastnil telefon nalezený na zadním sedadle vozidla taxi služby. Zapomněla ho tam žena, která krádež později ohlásila. Ve snaze...

2. října 2025  16:01

Pražským řidičům chybí ohleduplnost a lidská slušnost, říká majitel autoškoly

Premium

Autoškoly se ve výuce nově zaměřují na chování k cyklistům. Od 21. září přibylo k nynějším 1 100 testovým úlohám pro zájemce o řidičský průkaz 24 nových videootázek. „Cyklisté a automobilisté jsou za...

2. října 2025

Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty

Za plánování vraždy bývalého manžela potrestal Městský soud v Praze pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu 16 lety vězení. Realitnímu makléři Michalu Ticháčkovi, který podle obžaloby slíbil, že...

2. října 2025  15:38

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:18

Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v...

2. října 2025  12:11

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Statenice čeká velký rozvoj. O jeho podobě budou obyvatelé hlasovat v referendu

Občané Statenic u Prahy se v referendu konaném zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny vyjádří ke spolupráci s italským developerem Manghi Group. Odpovídat budou na otázky týkající se zajištění...

2. října 2025  11:44

Požár kuchyně na Kačerově. Seniorka se nadýchala zplodin, je v nemocnici

Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na pražském Kačerově. Plameny uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Před příjezdem jednotek lidé dům...

2. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:17

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Velký debut a hned trofej. Nový kouč USK: Byl jsem nervózní, až to bylo nepříjemné

Nahradit legendární Natálii Hejkovou, která navíc ve své poslední sezoně slavila triumf v Eurolize? Přetěžký úkol, ale Martin Bašta první důležitý krok zvládl. Basketbalistky USK Praha pod jeho...

2. října 2025  9:10

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

2. října 2025  8:19,  aktualizováno  9:02

Na opravě D10 pracují silničáři i v noci, aby snížili dopad na plynulost dopravy

Na opravě 3,5kilometrového úseku dálnice D10 a navazující 400metrové části Pražského okruhu pracují silničáři i za tmy. Cílem nočních směn je dodržet harmonogram a co nejméně negativně ovlivnit...

2. října 2025  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.