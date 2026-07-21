Dalo se to čekat. O tom, kdo poběží Pražský půlmaraton, rozhodne poprvé los

„V návaznosti na mimořádný zájem v předchozích letech budou registrace přidělovány prostřednictvím losování, aby byl celý proces spravedlivější, transparentnější a pohodlnější pro každého běžce. Kapacita závodu je omezená a zájem běžců převyšuje možnosti trati,“ uvedli organizátoři. Generali 1/2Maraton Praha 2027 se poběží v sobotu 3. dubna.
Závod je součástí šestidílné evropské série SuperHalfs, do pěti z těchto podniků se startující po předchozí registraci už losují. Praha byla posledním závodem, kde ještě platilo „běží ten, kdo se zaregistruje dřív“.
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Do letošního ročníku Pražského půlmaratonu bylo přihlášeno rekordních 17 tisíc běžců, zájem o startovné byl ale podstatně vyšší a kapacita byla zaplněna během několika hodin od otevření registrací. Stejná kapacita je i pro příští rok.
Pražský půlmaraton 2027
Nový způsob znamená, že běžci už nemusejí žhavit klávesnici ihned po otevření registrační brány.
Nově prostřednictvím formuláře nejprve potvrdí svůj zájem. Na to budou mít čas od 21. července do 11. srpna. Oproti některým evropským závodům nebudou zájemci závod platit spolu s přihláškou.
„My jsme v tuto chvíli zvolili jednodušší variantu. Běžci nemusejí zadávat platební údaje, vyplní jen jednoduchý dotazník,“ sdělil iDNES.cz manažer závodu Jiří Nečásek.
Organizátoři pak do 21. srpna oznámí výsledek. „Pokud budeš vybrán, získáš možnost zakoupit si registraci,“ avizují.
Podrobně je systém v rámci FAQ popsán na webu závodu.
Přihlaste se v „týmu“, zvýšíte svou šanci
Svou šanci získat startovné běžci mohou zvýšit, pokud se přihlásí s jedním kamarádem a utvoří „tým“.
„Pokud bude vybrán jeden z vás, možnost zakoupit si registraci získáte oba,“ dodávají organizátoři. Startovné pro příští rok výrazně podražilo, činí 2 000 Kč (80 eur).
Šťastlivci budou mít na uhrazení startovného sedm kalendářních dnů od doručení potvrzovacího e-mailu. Pokud startovné propadne, mohou je organizátoři využít například pro charitativní programy, obchodní partnery, atd.
Pražský půlmaraton je součástí seriálů RunCzech Halfs (do níž patří také půlmaratony v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem), ale především evropské série SuperHalfs.
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Sem patří vedle Prahy ještě půlmaratony v Lisabonu, Berlíně, Kodani, Cardiffu a Valencii. Po absolvování všech šesti podniků získá běžec unikátní pamětní medaili. I proto je zájem o pražský podnik poslední roky obrovský.
Například los účastníků Berlínského půlmaratonu, který se příští rok poběží hned následující den po tom pražském, se uskutečnil letos v červnu.
Zájemci se mohli hlásit během května individuálně či ve skupině až tří spoluběžců. Na rozdíl od Prahy jim organizátoři při registraci ihned „blokli“ startovné ve výši 89 eur.
Pokud se na jednoho z trojice usmálo štěstí, automaticky registraci získali i jeho kamarádi. Startovné se tak v tu chvíli stalo uhrazeným.
Kapacita berlínského půlmaratonu je 43 tisíc běžců, i tady pořadatelé každý rok avizují zájem podstatně vyšší.