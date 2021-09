Kalamita v Praze? MHD je spíš plynulá. Zdrží se hlavně řidiči aut

Opravy některých pražských silnic se protáhly i do září, řidiči pohybující se v hlavním městě tak mnohdy musí vyrážet i o desítky minut dříve než obvykle, aby se do své cílové destinace dostali včas. Komplikace má i městská hromadná doprava tam, kde musí splývat s osobní, jinak však funguje i v ranní dopravní špičce poměrně plynule.

Prakticky neexistuje pražská dopravní tepna, na které by řidiči ráno nestáli v kolonách, byť se mnohdy jedná jen o jednotky minut. Doba přejezdu z Pankráce na Folimanku se ale ve středu ráno protáhla až o patnáct minut. Podobná situace byla také například v ulici Vinohradská.

Kolony se ráno ve všední dny tvoří nejen v samotném centru města, ale i na příjezdových cestách. Například řidiči cestující po vytíženém Pražském okruhu si ráno museli přivstat zhruba o čtvrt hodiny, aby do cíle dorazili včas. Podobně na tom byli také řidiči na dálnici D5 od Rudné po Chrášťany.

Auta stála také z druhé strany, na dálnici D8, kde dopravní situaci komplikovala nehoda dvou osobních aut. Zdržení bylo přibližně šedesát minut.

Povrchová hromadná doprava ale v centru města funguje podle dopravní mapy PID poměrně plynule. Například tramvaje, které projíždějí Vinohrady, mají v průměru zpoždění jen dvě minuty. Ještě menší zpoždění mají tramvaje jedoucí po nábřeží směrem na Výtoň.

Horší situace je na problémové lince Českých drah S7, kde aktuálně probíhá několik výluk. Kvůli opravám na železnici se cesta mnohdy protáhne i o několik desítek minut. Jinak je hromadná doprava z přilehlých obcí i v ranní špičce celkem bez problémů.

Kvůli dopravní situaci v Praze se obul do primátora Zdeňka Hřiba prezident Miloš Zeman. Zaslal mu otevřený dopis, ve kterém píše, že je hlavní město dopravně paralyzované. Hřib podle něj kritizuje řidiče aut za to, že tento způsob přepravy používají jen pro své pohodlí. Uvádí, že politik by něj neměl hodnotit, jak se kdo přepravuje.

Zeman primátora vyzval mimo jiné i k omluvě veřejnosti a ke zvážení, zda na místě není rezignace na funkci.

„Když už ale nejvíc ze všeho záleží prezidentovi naší země na stavu silnic, předpokládám, že zítra pan prezident vyzve k rezignaci i ministra dopravy Karla Havlíčka. Vždyť i na D1 jsou kvůli opravám uzavírky a zácpy. Mimochodem o žalostné dopravní situaci na této klíčové dopravní tepně svědčí i to, že pan prezident do Brna raději letěl 1. září letadlem,“ odvětil Hřib.

Zároveň podotkl, že špatné silnice v Praze zdědil po hnutí ANO a oprav je tak nyní více.