ŘSD požádalo o posudek EIA k dostavbě Pražského okruhu ze Suchdola

Nejblíže zahájení je přitom nyní jihovýchodní část mezi Běchovicemi a dálnicí D1, kde chce ŘSD začít stavět v příštím roce.

Více než osmikilometrový úsek 519 má mít šest pruhů, tři mimoúrovňové křižovatky a 18 mostních staveb včetně mostu přes Vltavu.

Kromě Suchdola a Březiněvsi stavba zasáhne do městských částí Praha 8, Dolní Chabry, Ďáblice a do středočeské obce Zdiby. Proces EIA umožňuje předložit k posouzení více variant, čehož však ŘSD nevyužilo.



Z východu bude na úsek navazovat část okruhu mezi Ruzyní a Suchdolem, ke které ŘSD připravuje oznámení pro EIA a předpokládaný termín stavby je 2024/2025 až 2028/2029. Jako poslední by se měla začít stavět část z Březiněvsi na západ do Satalic, a to v roce 2025 nebo 2026.



Proces EIA je označení pro proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu.

Nejblíže zahájení je úsek 511 na jihovýchodě Prahy, u kterého nyní ŘSD ve spolupráci s magistrátem řeší výkupy pozemků. Ještě letos chce ředitelství získat územní rozhodnutí, podle optimistických odhadů by se mohlo začít stavět v příštím roce a hotovo by mohlo být v roce 2025.



Starostové malých městských částí na severu města dlouhodobě požadují posunutí trasy okruhu mimo území metropole. Proti plánovanému trasování padlo i několik žalob. Magistrát před časem nechal možnost posunutí trasy více na sever prověřit.

Analýza Institutu plánování a rozvoje ukázala, že nová varianta by zabrala dvakrát více cenné půdy a zároveň vyžadovala změnu územních plánů několika obcí. Vedení města na základě toho změnu trasy označilo za nereálnou a odmítlo ji.



Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je nyní zhruba polovina.