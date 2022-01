Primátor Hřib tvrdí, že stavbu pražského okruhu blokuje i ODS. Ta to odmítá

Hřib na Twitteru nejprve upozorňuje, že okruh staví zejména stát. Praha mu pomáhá tím, že vykupuje aspoň zelené pásy. A poukazuje právě i na to, že stavbu sabotuje i sama ODS.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib 1) Okruh staví stát. Praha mu to ulehčuje tím, že vykupuje zelené pásy (v úseku 511 máme už z 40 % hotovo). 2) Dostavbu okruhu sabotuje i ODS. Starosta za ODS z Prahy 20 nám poslal odvolání proti okruhu. Aneb jak začít antikampaň za pomoci manipulací. https://t.co/X977l0y6iO

ODS ovšem tvrdí. že primátor Hřib jen maskuje realitu. „Výkup pozemků totiž není vůbec hotový, zatím je vyřešený u pouhých deseti procent,“ říká pražský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Magistrát se přitom v roce 2018 zavázal, že pozemky vykoupí, protože bez toho není možné ve stavbě okruhu pokračovat.

Podle Portlíka navíc ODS nic neblokuje. „Nikdo z ODS proti okruhu nehlasoval, a to včetně zmíněného starosty Měšťana. Proti byli na Praze 20 zastupitelé z hnutí HOP s podporou Pirátů. Pokud by pan starosta usnesení vetoval, musel by mít většinu v zastupitelstvu. To bez HOP s podporou Pirátů ale nemá!,“ vysvětluje starosta Portlík.

A dodává, že vyzval primátora, aby namísto psaní na sociálních sítích společně s Prahou 20 usedl za jednací stůl.

„Moje nabídka na zprostředkování jednání se zastupiteli MČ Praha 20 i nadále trvá. A tuto roli jsem nabízel primátorovi opakovaně,“ uvedl Portlík.