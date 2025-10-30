Kvůli stavbě Pražského okruhu hrozí kolaps dopravy. Omezí vlaky do Benešova

Zhruba polovina osobních vlaků linky S9 z Prahy bude zkrácena do Uhříněvsi. Jako částečná náhrada pojede speciální autobusová linka mezi Říčany, Kolovraty, Uhříněvsí a stanicí metra Háje.
„Během uvedeného období hrozí vážné dopravní komplikace v oblasti Uhříněvsi, které mohou způsobit zpoždění nebo dokonce kolaps silniční dopravy – včetně provozu náhradních autobusů. Proto důrazně doporučujeme všem cestujícím, aby v tomto období co nejvíce využívali autobusové linky Pražské integrované dopravy včetně mimořádně zavedené linky XS9. Použitím hromadné dopravy pomohou zajistit plynulejší provoz nejen sobě, ale i všem ostatním,“ uvedl Drápal.
V pracovní dny pojedou posilové vlaky linky S9 z Prahy do Říčan a Strančic jen do Uhříněvsi. Aby byla kapacita při cestě ze Strančic a Kolovrat dostatečná, budou v těchto stanicích mimořádně zastavovat spěšné vlaky linky R49 Sázava. Ve špičce zastaví vybrané dálkové vlaky R17 v Říčanech. Pojede náhradní autobusová doprava. Linka XS9 cestující doveze od metra Háje přes Uhříněves, Tehovičky a Masarykovo náměstí v Říčanech na říčanské nádraží a zpět.
Pro zachování provozu vlaků po dobu stavby Pražského okruhu, vybudují stavbaři mezi Uhříněvsí a Říčany 300 metrů dlouhou dočasnou přeložku železničního koridoru. Kvůli napojování trati na přeložku budou vlaky od 1. do 14. listopadu jezdit úsekem jen po jedné koleji, řekl již dříve mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Přeložka se podle něj bude využívat do července příštího roku. Poté se provoz opět vrátí na původní trať. Drápal uvedl, že napojování nové trasy je plánováno za provozu, avšak s vyloučením vždy jedné traťové koleje v délce přibližně sedm kilometrů. V místě stavby bude zároveň snížena rychlost vlaků, což ovlivní plynulost provozu a kapacitu trati.
Stavba části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 začala loni v prosinci, otevřít se má v roce 2027. Úsek propojí dálnice D1 a D11, což má z Prahy odklonit kamiony, které nyní jezdí přes Spořilov a Štěrboholskou radiálu. Odlehčí také dopravě na Jižní spojce. U Říčan bude součástí okruhu 394 metrů dlouhý tunel Na Vysoké, který by měl navazovat na mimoúrovňovou křižovatku.
S komplikacemi musejí cestující počítat i na trati z Prahy do Milovic, kde nepojedou tuto sobotu a neděli vlaky. Nahradí je autobusy. Důvodem jsou dokončovací práce Správy železnic na trati Čelákovice – Mstětice. Po celý víkend České dráhy nahradí osobní vlaky linky S2 a S22 autobusy v úseku Praha – Lysá nad Labem – Milovice. V úseku Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín bude provoz vlaků zachován.
Kvůli stavebním pracím ve stanici Čelákovice bude o víkendu zavedena náhradní doprava také za vlaky linky S23 v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem. Rychlíky linky R10 pojedou z Prahy do Nymburka odklonem po jiné trati a vynechají stanici Praha-Vysočany. Náhradou zastaví ve stanici Praha-Libeň.
V neděli se od 8:00 do 14:00 v Lysé nad Labem provoz zastaví úplně. Náhradní doprava se v této době rozšíří. Nahrazeny budou rovněž vlaky linky S32 v úseku Lysá nad Labem – Dřísy a vlaky linky S2 v úseku Praha – Nymburk. Provoz vlaků bude zachován v úseku Kostomlaty nad Labem – Nymburk – Kolín, přestup mezi vlaky a autobusy bude na nymburském hlavním nádraží.