Dostavba Pražského okruhu má kladný posudek EIA. Nesmí ale hlučet, říkají starostové

Na konci loňského podzimu získal kladné stanovisko EIA úsek od Ruzyně po Březiněves a letos v lednu ho dostala i poslední chybějící část Březiněves – Satalice, která propojí dálnice D10 a D8.

Podle mluvčího projektu dostavby Pražského okruhu Martina Opatrného je dokončení severovýchodní části obchvatu reálné do roku 2031. Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní ČVUT ale předpokládá, že si řidiči na dokončení počkají déle.

Pražský okruh vyznačený na mapě

„Teprve začala stavba u 511 (D1 – Běchovice) a úsek 520 má nyní pouze EIA, ale ne územní ani stavební povolení. Proto si myslím, že ač je to hezké číslo a doufám, že by to mohlo dopadnout, dostaví se okruh později,“ řekl MF DNES Lokaj.

Pro úsek Březiněves – Satalice letos vyberou zhotovitele projektové dokumentace a na přelomu roku zde Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje geotechnický průzkum. ŘSD ještě nerozhodlo, zda silnice povede několika tunely na povrchu, nebo v podzemí.

Kladné stanovisko EIA dostaly obě možnosti. „Aktuálně se zpracovává komplexní hodnocení, na základě kterého bude vybrána výhodnější varianta. Hodnotit se budou jak dopady na životní prostředí, tak technické provedení a nákladová efektivita každého řešení,“ uvedl Opatrný.

Hloubená varianta počítá s cenou přes 17 miliard korun, u tunelové je to více než dvojnásobek. Příští rok by zde podle Opatrného měly začít výkupy pozemků.

Podmínky pro klid

Úsek označovaný 520 končí mimoúrovňovou křižovatkou u Satalic, právě z této části mají občané zdejší městské části největší obavy.

„Za nás je to opravdu fatální, protože ta křižovatka je velká,“ reagovala na současný plán výstavby starostka MČ Praha-Satalice Milada Voborská (STAN). „Byli jsme ve skupině starostů, která požadovala odsunutí okruhu dále od města, pro tu takzvanou regionální variantu. Ta ale byla zamítnuta kvůli tomu, že vedla územím, které se za tu dobu už zastavělo, tak jsme se potom přiklonili k tomu, že půjdeme cestou protihlukových opatření. Doufáme, že naše požadavky budou splněny,“ popsala Voborská, jak se městská část staví k současným plánům výstavby.

Naopak starosta Březiněvsi Jiří Haramul (Občané pro Březiněves) vidí v dostavbě vnějšího okruhu přínos, i občané se podle něj na výstavbu těší a s žádnou negativní reakcí z jejich strany se nesetkal.

„Většinu lidí obrovsky trápí doprava. Když se potřebují dostat na druhý konec Prahy, tak musí přes město,“ popsal Haramul problémy, které občanům Březiněvsi plynou z nedostaveného okruhu.

Plánovaná podoba okruhu ale musí podle něj splňovat domluvené protihlukové limity. „Ať už hloubená, nebo tunelová varianta, vnější okruh je v podstatě jediné řešení, které je rozumné a schůdné, aby se odlehčilo pražské dopravě,“ dodal Haramul.

Mezi Běchovicemi a dálnicí D1 začalo ŘSD v prosinci loňského roku stavět část okruhu označovanou jako 511. První řidiči zde mají projet v roce 2027. „Jsou vypořádané téměř všechny pozemky. Ve zbývajících případech jsme zahájili proces vyvlastnění,“ popsal Opatrný. Tento chybějící úsek uleví Praze 10, Praze 4 nebo Uhříněvsi.

Záchrana pro Spořilovskou

Potřeba je ale zejména kvůli odvedení tranzitní dopravy ze Spořilovské. „Tam jsou lidé opravdu chudáci, kamiony jim smrdí pod okny a větrat mohou až v jedenáct večer nebo o půlnoci,“ popsal zdejší aktuální situaci Lokaj.

I podle radního čtvrté městské části Jaroslava Mítha (ODS) zde okruh pomůže. Jako jednu z nejproblematičtějších částí, spolu se Spořilovskou, uvedl sjezd z dálnice D1 na Jižní spojku.

„Na něm se auta proplétají s kamiony, které v tom samém místě naopak Jižní spojku opouštějí a najíždějí na ulici 5. května a D1,“ popsal Míth problém přetížené dopravy v Praze 4.

Na dokončení okruhu navazujícího na D1 se těší i v okolí Uhříněvsi. „Úbytek projíždějících vozů by měl přispět ke zklidnění dopravy v Praze 22, ke zlepšení parkování a ke zvýšení bezpečnosti pro další účastníky dopravy, jako jsou chodci a cyklisté, ke snížení emisí ve vzduchu a podobně,“ uvedl mluvčí městské části Jan Konopásek. Nejhorší dopravní situace je teď podle něj v ulici Přátelství.

