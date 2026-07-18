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Kvůli demolici nadjezdů uzavřeli část Pražského okruhu

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  19:41
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026) | foto: Ředitelství silnic a dálniciDNES.cz

Na Pražském okruhu v úseku od ústí Lochkovského tunelu ke sjezdu na Slivenec...
Na Pražském okruhu v úseku od ústí Lochkovského tunelu ke sjezdu na Slivenec...
Na Pražském okruhu v úseku od ústí Lochkovského tunelu ke sjezdu na Slivenec...
Na Pražském okruhu v úseku od ústí Lochkovského tunelu ke sjezdu na Slivenec...
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V sobotu v 19:08 začala plánovaná uzavírka Pražského okruhu v úseku mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů v ulicích K Austisu a K Zadní Kopanině.

Uzavírka by měla trvat do nedělních 11:00, řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Nadjezdy nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze čtyř na šest jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily.

Objízdná trasa vede od mimoúrovňové křižovatky Zbraslav po Strakonické a Dobříšské, tunelem Mrázovka, Strahovským tunelem a ulicemi Patočkova, Bělohorská a Karlovarská zpět na Pražský okruh u mimoúrovňové křižovatky Řepy. Mapu objížďky je možné zobrazit v Google Mapách.

Generální oprava Kbelské, zavřené stanice metra. Prahu letos čekají náročné opravy

Sjezdy na mimoúrovňových křižovatkách Slivenec a Ořech, mezi kterými jsou bourané nadjezdy, jsou otevřené pouze pro osobní auta a to primárně pro obyvatele přilehlých obcí a městských částí. Ostatní řidiči by měli využít objízdnou trasu.

Práce na nahrazení nadjezdů novými mosty začaly v polovině května a provádí je firma Skanska. Původně měly být mosty zbourány v polovině června, ale kvůli nečekaným zjištěním ohledně podloží byla demolice o měsíc odložena.

Čtvrt roku rekonstrukce. Pražský okruh opraví jako ranvej pro letadla

Projekt za téměř 207 milionů korun bez DPH počítal s tím, že bude nový nadjezd K Austisu zprovozněn do pěti měsíců od zahájení prací a nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do sedmi měsíců.

29. května 2026
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