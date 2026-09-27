Policisté požádali řidiče, aby se Pražskému okruhu vyhnuli a spíše využili jinou cestu.
Podrobnosti připravujeme.
Policisté požádali řidiče, aby se Pražskému okruhu vyhnuli a spíše využili jinou cestu.
Podrobnosti připravujeme.
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...
Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...
Lanová dráha na Petřín má svůj velký den. Po dvouleté rekonstrukci se jí opět svezou cestující. Tedy přesněji: v pondělí v podvečer se jí jako první projedou novináři a fotografové, do pravidelného...
K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...
Policie ČR v neděli na síti X upozornila, že dálnici D0, tedy Pražský okruh čeká zásadní a neplánované omezení. Od 13:00 bude úsek 16,5 km uzavřen kvůli opravám mostního nosníku. Omezení má trvat...
Úmrtím řidičky skončila nehoda motocyklu, která se stala v sobotu odpoledne na silnici II/191 na Příbramsku. Řidička ročníku 1982 jela na motocyklu Honda ve směru jízdy od Roželova na Starý Smolivec.
Po Vltavě neplují jen turisté. Významnou roli hrají i lodě, které přepravují stavební materiál do betonáren či naopak odvážejí rozkopanou zeminu. Objem přepravovaného štěrkopísku po řece v posledních...
Při nehodě čtyřkolky na lesní cestě v katastru Jinců na Příbramsku zemřel v sobotu odpoledne chlapec, který čtyřkolku řídil. Druhý chlapec utrpěl podle mluvčí záchranné služby lehčí zranění. Příčiny...
Šéf hnutí SEN 21 a kandidát do Senátu Václav Láska chce být i pražským zastupitelem. „Právě kombinace postů pražského senátora a případně pražského zastupitele mi dává velký prostor se o Prahu starat...
V Praze dnes večer hořelo v bytě ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili osm lidí, z nichž jedna žena poté skončila v nemocnici. Jeden z hasičů se při zásahu poranil na ruce, řekl mluvčí...
Centrem Prahy v sobotu prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojily desítky lidí. Akce byla součástí festivalu ZnakoFest, který začal v pondělí a dnes vrcholí na Malostranském náměstí.
Pražské služby uzavřely rok 2025 se ziskem po zdanění 342 milionů korun a jejich tržby dosáhly 4,668 miliardy. Generální ředitel Patrik Roman v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje proměnu firmy, význam...
Moderní technologie mohou v budoucnosti vymazat tisíce pracovních pozic, fronty na úřadech práce to však zvětšit nemusí. Lidé se mohou rekvalifikovat na nové pozice, nejlépe ve stejné společnosti....
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...
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Středočeské vodárny kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolena Voda olovem podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Zasaženo je zhruba...
Zdravotní obtíže žáků ze základní školy v Újezdu nad Lesy šetří policie jako podezření ze spáchání trestného činu. Viníkovi hrozí až dvouletý trest vězení. Do pátečního odpoledne bylo nemocných 363...
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