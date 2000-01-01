Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou technikou denně.
Autor: Ředitelství silnic a dálnic, iDNES.cz
Stavbaři na jaře 2026 pokračují zemními pracemi, výstavbou tunelů či zakládáním mostů. Šestipruhová infrastruktura bude mít i čtyři křižovatky.
Tato část okruhu povede okolo Kolovrat, Uhříněvsi a Říčan.
Projekt počítá se dvěma tunely - Dubeč bude dlouhý 232 metrů, Na Vysoké bude měřit 394 metrů. Ředitelství silnic a dálnic je postaví hloubenou metodou.
Tunel Na Vysoké požadovala obec Kolovraty a ministerstvo životního prostředí na základě výsledků posouzení ekologického vlivu stavby.
Na snímku dělníci zakládají dálniční těleso a pokládají štěrkodrť.
Nový úsek okruhu bude mít 19 mostů a dvě lávky pro pěší a cyklisty.
V následujících týdnech budou práce pokračovat demontážemi bednění po betonážních mostních objektech, vrtáním pilot nebo převozem ornice z Dubče na mezideponii.
Zhotovitelem projektu je sdružení Eurovia CZ, Stavby mostů, Porr a Porr Bau.
Náklady projektu jsou předběžně vyčísleny na 9,7 miliard korun.
Podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic by v roce 2030 mělo úsekem jezdit až 80 tisíc aut.
Stavba započala na konci roku 2024. Hotovo by mělo být na přelomu let 2027 a 2028. Pražský okruh se dělí na 11 částí. Řidiči jezdí po sedmi z nich. Stavba se naposledy rozšiřovala v roce 2010 napojením Barrandova na D1.
