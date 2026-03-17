Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu
Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...
Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby
Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...
Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová
Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...
Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu
Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...
OBRAZEM: Vyšehrad i lampa otočená úplně mimo. Co také uvidíte z nového mostu?
Na dohled Vyšehradu získala Praha nový most, který bude sloužit pěším, tramvajové a autobusové dopravě, cyklistům a Integrovanému záchrannému systému. Díky tomu se metropole dočká nových spojení...
ONLINE: Sparta zvyšuje v Plzni, Kometa v prvním čtvrtfinále snižuje s Pardubicemi
Startují první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta nastupuje od 17:30 v Plzni, sérii rozehrají také Pardubice, které na domácím ledě od 18 hodin vyzvou loňské mistry Kometu Brno. Obě...
Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie
Policie ve středu odpoledne zasahovala v budově Mezinárodní konzervatoře na pražském Žižkově. Student tam údajně vyhrožoval útokem. Škola poslala všechny studující domů bez udání důvodu, sdělila...
Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín
Jeho gól proti Spartě z loňského dubna je znělkou fotbalové ligy. „Vidím ho často. Kdykoli si pustím v televizi zápas Baníku,“ říká pobaveně Matěj Šín. Vzpomněl si na něj zase ve středu v podvečer,...
„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu
Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Odpoledne navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda. Tam zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné společné...
Šemík pářící se s klisnou zmizel z pražské střechy. Kontroverzní sochu čeká aukce
Socha pářícího se koně Šemíka s klisnou, která v posledních měsících budila pozornost na střeše domu v pražském Podolí, z místa zmizela. V úterý ji dělníci a sochař Jakub Flejšar pomocí jeřábu...
Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme
Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...
Jak dostat dítě na psychiatrii? Rodiče jsou zoufalí, píší za ně i dopisy na rozloučenou
V roce 2024 zemřelo v Praze 29 dětí a dospívajících ve věku 10 až 19 let. Deset z nich si vzalo život dobrovolně. Loňská data zatím k dispozici nejsou. Například na urgentní příjem Fakultní nemocnice...
Už nechceme vítat lidi otřesnou boudou, říká ředitel správy pražského Hradu
Před dvěma lety nastoupil ekonom Pavel Vyhnánek na post ředitele Správy Pražského hradu. Co se na Hradě od doby prezidenta Zemana změnilo a co je letos připraveno pro návštěvníky, exkluzivně popsal v...
„Miluju krev!“ Za mučení bezdomovců jdou pracovníci ostrahy obchoďáku do vězení
Tresty vězení pro dva ze tří bývalých pracovníků ostrahy pražského obchodního centra Palladium za brutální chování k bezdomovcům jsou pravomocné. Městský soud v Praze zamítl ve středu odvolání...
Tramvají se lidé k Pražskému hradu delší čas nedostanou. Budou muset pěšky
Pražané a turisté se nějakou dobu nedostanou tramvajemi k Pražskému hradu. Kvůli rekonstrukci tratě budou muset cestu k nejnavštěvovanější české památce absolvovat pěšky. Změny v dopravě ovlivní...
Začnu v ulicích, říká kandidát ODS na starostu Prahy 1 Filip Dvořák
Matador Občanské demokratické strany Filip Dvořák chce po podzimních komunálních volbách opět stanout v čele radnice Prahy 1. „Jsem zvyklý být aktivní, čelit tlaku, nebojím se rozhodovat, ani jít do...
Zvládáme těžké zápasy, to dělá hodně dobrou sezonu, cení si Bohačík
Nymburský basketbalista Jaromír Bohačík vyzdvihl po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů vnitřní sílu týmu. Středočeši vyhráli rozhodující duel o druhé místo v osmifinálové skupině L na hřišti Gran...