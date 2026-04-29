Maraton o víkendu změní většinu linek pražské MHD. Jeďte radši metrem

Autor:
  16:30
Patnáct tisíc účastníků v neděli vyběhne na trať Pražského maratonu. Pro MHD to bude znamenat, že se dočasně změní trasy mnohých linek tramvají i autobusů, na některých trasách pojedou náhradní spoje označené X. Nejspolehlivější tak zůstane metro, jehož se omezení nedotknou a jehož provoz bude navíc posílen.

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dopravní opatření při velkých sportovních akcích v Praze mohou vždy trochu zamotat hlavu nejen turistům, ale i Pražanům. Po březnovém půlmaratonu je teď na řadě maraton. Toho se sice zúčastní o zhruba dva tisíce běžců méně, opatření ale zaberou víc času.

Maraton přinese Praze stamiliony. Provozovny v oblasti uzávěr si na ně nesáhnou

Na dokončení závodu mají sportovci sedm hodin, opatření se ale budou postupně uvolňovat či přesouvat podle toho, jak se budou vlny běžců posouvat a startovní pole řídnout.

Start závodu je oproti minulým rokům posunutý o hodinu dopředu, běžci se vydají na trať už v 8 hodin. Je to hlavně kvůli počasí. Pokud během dopoledne či odpoledne razantně stoupnou teploty, budou mít běžci hodinový náskok k dobru. Start závodu je na Staroměstském náměstí, cíl tamtéž.

Pražský maraton 2026

A jak se změní doprava?

„S ohledem na výše uvedené změny doporučujeme v centru města využívat linky metra, jejichž provoz je posílen,“ avizuje ROPID, organizátor dopravy v Praze a regionu.

Své trasy změní v dílčích slotech všechny linky tramvají. Nejvytíženější v tomto směru bude linka 17, která projíždí z Modřan samotným centrem metropole. Podobně bude vytížená také linka 18, obě budou měnit své trasy v několika časových intervalech. Opatření jsou naplánována do 15:15 hodin.

Pražský maraton 2026

Linka 23 bude pak v provozu až odpoledne, linka 34 v neděli nepojede asi do půl třetí.

Maraton omezí také pohyb některých linek autobusů. Zde dojde spíše k rušení či přemístění autobusových zastávek.

Cestující mohou v neděli po dobu maratonu využít i náhradní linky označené písmenem X. Linka X1 bude jezdit mezi Nádražím Holešovice a Strossmayerovým náměstím. Linka X3 mezi Dvorci a Budějovickou a linka X25 bude prodloužena o úsek Palmovka – Strossmayerovo náměstí.

Pro více změn a také průběžnou uzavírku ulic sledujte web Dopravního podniku a organizátora závodu RunCzech.

Provoz MHD

Změny tras tramvajových linek

  • Linka číslo 1
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
  • Linka číslo 2
    od 7.35 hodin do 13.50 hodin
    SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • Linka číslo 3
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    VOZOVNA PANKRÁC – Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova     – Karlovo náměstí … KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ
    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    VOZOVNA PANKRÁC – Náměstí Bratří Synků – Divadlo Na Fidlovačce – Albertov     – Karlovo náměstí … KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ
  • Linka číslo 4
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin     rozdělena na dvě části.
    ČECHOVO NÁMĚSTÍ … I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka číslo 7 přes zastávky Bruselská, Nuselské schody a Otakarova směr Ústřední dílny DP
    RADLICKÁ … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin     rozdělena na dvě části.
    ČECHOVO NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 7 přes zastávky Moráň a Albertov směr Ústřední dílny DP
    RADLICKÁ … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA
  • Linka číslo 5
    od 8.15 hodin do 12.40 hodin není v provozu
  • Linka číslo 6
    od 7.35 hodin do 12.40 hodin
    provozována pouze v uvedeném směru
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí … KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
  • Linka číslo 7
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Otakarova – Nuselské schody – Bruselská – I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka 4 přes zastávku Náměstí Míru směr Čechovo náměstí

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Albertov – Botanická zahrada – KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 4 přes zastávku Štěpánská směr Čechovo náměstí
  • Linka číslo 9
    od 8.15 hodin do 8.35 hod rozdělena na dvě části.
    SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 22 přes zastávku Karlovo náměstí směr Nádraží Hostivař
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA

    od 8.35 hodin do 13.50 hodin rozdělena na dvě části.
    SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka číslo 22 přes zastávku Karlovo náměstí směr Nádraží Hostivař
    VOZOVNA MOTOL … ÚJEZD – dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora
  • Linka číslo 10
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … I. P. Pavlova (v ulici Bělehradské) – Bruselská – Nuselské schody – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin     rozdělena na dvě části.
    SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
  • Linka číslo 12
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … Florenc – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC (provozována pouze v uvedeném směru)
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (provozována pouze v uvedeném směru)

    od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … Florenc – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC (provozována pouze v uvedeném směru)
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA

    od 8.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí ... LEHOVEC
  • Linka číslo 15
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    ŽELIVSKÉHO ... Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV… Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (provozována pouze v uvedeném směru)
  • od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    ŽELIVSKÉHO ... Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV… Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA

    od 8.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída … ŽELIVSKÉHO
  • Linka číslo 16
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin     rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … I. P. Pavlova (v ulici Bělehradské) – Bruselská – Nuselské schody – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ

    KOTLÁŘKA … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    LEHOVEC … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    KOTLÁŘKA … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
  • Linka číslo 17
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin
    LIBUŠ … Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY

    od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA KOBYLISY … Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY (provozována pouze v uvedeném směru)
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

    od 8.35 hodin do 8.50 hodin
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY

    od 8.50 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA KOBYLISY … Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY (provozována pouze v uvedeném směru)
    LIBUŠ … DVORCE

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY

    od 12.40 hodin do 14.20 hodin
    LIBUŠ … Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY

    od 14.20 hodin do 15.15 hodin
    LIBUŠ …Staroměstská – Malostranská – Čechův most …VOZOVNA KOBYLISY
  • Linka číslo 18
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo (v ulici Národní) … VOZOVNA PANKRÁC (provozována pouze v uvedeném směru)
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.15 hodin do 11.45 hodin     rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Náměstí Bratří Synků – Nuselské schody – Bruselská – I. P. PAVLOVA (v ul. Bělehradská) – dále pokračuje jako linka 21 přes zastávku Náměstí Míru směr Kubánské náměstí
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 21 směr Kubánské náměstí
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 12.40 hodin do 13.50 hodin     rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí … VOZOVNA PANKRÁC (provozována pouze v uvedeném směru)
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • Linka číslo 20
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    LEVSKÉHO … Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ MODŘANY (provozována pouze v uvedeném směru)
    DĚDINA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.15 hodin do 8.35 hodin     rozdělena na dvě části.
    LEVSKÉHO … Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA
    DĚDINA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.50 hodin do 11.45 hodin     rozdělena na dvě části.
    DĚDINA … Lihovar – HLUBOČEPY
    LEVSKÉHO … DVORCE
  • Linka číslo 21
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka 18 přes zastávku Bruselská směr Vozovna Pankrác

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 18 přes zastávku Moráň směr Vozovna Pankrác
  • Linka číslo 22
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Výtoň – Albertov – Botanická zahrada – Karlovo náměstí … NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ (provozována pouze v uvedeném směru)
    BÍLÁ HORA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.15 hodin do 8.35 hodin     rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací
    BÍLÁ HORA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.35 hodin do 13.50 hodin     rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací
    BÍLÁ HORA …ÚJEZD – dále pokračuje jako linka 9 směr Vozovna Motol
  • Linka 23 v provozu přibližně od 13.50 hodin
  • Linka 24
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    VOZOVNA KOBYLISY … Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Bruselská – Nuselské schody – Náměstí Bratří Synků … SPOŘILOV
  • Linka 25
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin
    BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
  • Linka 34
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin není v provozu
  • Historické linky 41 a 42 nejsou celý den v provozu

Náhradní autobusová doprava

  • Linka X1
    přibližně od 7.35 hodin přibližně do 14.15 hodin
    zavedena v trase NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Ortenovo náměstí – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
  • Linka X3
    přibližně od 8.30 hodin přibližně do 12.40 hodin
    zavedena v trase DVORCE – Dvorecké náměstí – Za Skalkou – Pod Pekařkou – Nové Podolí – Na Strži – Krčská – BUDĚJOVICKÁ
  • Linka X25
    přibližně od 8.00 hodin přibližně do 14.30 hodin
    prodloužena do trasy PALMOVKA – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

Změny v provozu linek autobusů

  • Linky číslo 118 a 124 od 8.50 hodin do 11.45 hodin jsou odkloněny přes Barrandovský most
    přemísťují se zastávky.
    Dvorce (obousměrně) do zastávek náhradní autobusové dopravy v ulici Modřanské
    Lihovar (obousměrně) do zastávek linky číslo 105 v ulici Nádražní
  • Linky 196 a 197 jsou od 8.50 hodin do 11.45 hod odkloněny přes Barrandovský most
    ruší se zastávky Dvorce (obousměrně)
    přemísťují se zastávky Lihovar (obousměrně) do zastávek linky 105 v ulici Nádražní
  • Linka číslo 176 od 8.30 hodin do 11.00 hodin je vedena v trase Stadion Strahov – Arbesovo náměstí – Anděl – Na Knížecí
    ruší se zastávky Staročeská, Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí, Karlovo náměstí
  • Linka číslo 194 je celý den provozována pouze v uvedeném směru, a to v trase Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí – Malostranská – Valdštejnské náměstí – Malostranské náměstí – Šporkova – Nemocnice pod Petřínem
  • Linka číslo 207 je od 7.45 hodin do 15.15 hodin zkrácena do trasy Ohrada – Nemocnice Na Františku
    ruší se zastávky Nemocnice Na Františku (směr Staroměstská), Právnická fakulta (oba směry) a Staroměstská (výstupní i nástupní)
    přemísťuje se zastávka Nemocnice Na Františku (směr Ohrada) do Klášterské ulice

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.