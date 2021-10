Hrad už jen jako skanzen, Pražané si tam odvykli chodit

Před prázdninami tu přitom bylo veselo. Své 80. narozeniny zde oslavil exprezident Václav Klaus. Za 261 tisíc korun zajistil Hrad pro Klause úklid, připravil stoly a stany, zvukaře, vzduchotechniku i instalatéra. V ceně byli také zahrnuti hasiči a bezpečnostní služby. Taková akce byla však v období od znovuotevření Hradu výjimkou, kterou porušil jen prezident Miloš Zeman pietní akcí za oběti covidu-19 s hořícími svíčkami v pivních kelímcích.



U vchodu do areálu Pražského hradu redaktora MF DNES zkontrolovali dva usměvaví policisté. Po odevzdání kovových předmětů a úspěšném projití bezpečnostním rámem byl za pár desítek sekund vpuštěn. V předcovidovém čase se kvůli těmto kontrolám často tvořily dlouhé fronty, na což si stěžovali hlavně turisté. Kontroly začaly v roce 2016 a zrušeny byly až letos začátkem dubna, kdy se po uvolňování pandemických opatření otevřely hradní zahrady a část Jeleního příkopu. Zrušení však trvalo jen pár dní.

„Kontroly na Pražském hradě obnovila Policie ČR,“ sdělil Jan Pastor za Správu Pražského hradu. „Pražský hrad o tomto kroku nerozhodoval,“ doplnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

„Je to s ohledem na doporučení bezpečnostních expertů, a to i z řad Policie ČR. Je to reakce na bezpečnostní situaci ve světě, potažmo v Evropě,“ uvedl Ondřej Moravčík z Policejního prezidia. Za rozhodnutím podle něj není žádná konkrétní hrozba.

Kontroly a málo lidí

Hned po otevření na Pražský hrad moc lidí nechodilo. Tento trend se ale začal měnit v srpnu, kdy návštěvnost začala růst. „Ani tak ovšem zdaleka nedosahujeme čísel před pandemií. Ve srovnání s loňskem letos pozorujeme mezi návštěvníky vzrůstající počet cizinců, naopak Čechů oproti loňsku výrazně ubylo. Je to způsobeno i tím, že se vrátily zahraniční organizované skupiny, jež na Pražský hrad přijíždějí s cestovními kancelářemi,“ vysvětluje Ovčáček.

16. srpna 2016

Návštěvnost nezachránily ani školní skupiny, které normálně Hrad navštěvují v hojném počtu. Zarezervovat a realizovat prohlídku si jich stihlo jen několik. „V novém školním roce zatím školy a učitelé vyčkávají na vývoj situace ohledně opatření proti covidu, a tudíž je objednávek výrazně méně, tedy i včetně prohlídek Pražského hradu,“ informuje Miloš Pospíšil z cestovní kanceláře CK2.



Pražský hrad Otevírací doba Pražského hradu Areál Pražského hradu 6:00–22:00 Návštěvnické objekty Starý královský palác

bazilika sv. Jiří

Zlatá ulička s věží Daliborkou

9:00-17:00

katedrála sv. Víta



po–so: 9:00–17:00

ne: 12:00–17:00 Výstavy V Královském letohrádku Aktuálně probíhá výstava obrazů Ivana Exnera a v Jízdárně Pražského hradu je momentálně k vidění největší výstava o tuzemské architektuře nazvaná Česká architektura od secese k dnešku. Pramen: www.hrad.cz

Hlavní město se snažilo pomoci zvednout návštěvnost památek například pomocí kampaně pro turisty V Praze jako doma 2. „V rámci projektu se jednalo o druhou nejnavštěvovanější památku v rámci programu a během jeho trvání (červenec až srpen, pozn. red.) voucher na okruh Pražského hradu a Velkou jižní věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha využilo 18 tisíc turistů,“ říká mluvčí Prague City Tourism Klára Malá.

Lidé mohou na Pražský hrad vstoupit jen od Prašného mostu, z Hradčanského náměstí čtvrtým nádvořím a přes Opyš ve směru od Malostranské. Přes první nádvoří do Hradu vstoupit nelze, to je stále vyhrazeno jen pro odchod z areálu. Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře.

Čeká se na další soud

Uzavření Pražského hradu přitom Pražanům vadilo. Nejvíce byla vidět organizace Kverulant. Prezidenta nejprve dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat na Pražském hradě shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.

18. dubna 2021

„Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé shromáždění nemusí žádat hradní správu o souhlas,“ říká zakladatel a ředitel Kverulanta Vojtěch Razima.



Nyní už je areál přístupný, ale resort vnitra a Správa Pražského hradu výrok městského soudu rozporují. Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti. NSS už podle své databáze řízení zahájil, ale zatím nerozhodl.

„My jsme optimističtí, už tři roky před covidem totiž IPR (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, pozn. red.) mapoval všechny průchody Pražského hradu a nazval ho veřejným prostranstvím,“ sdělil MF DNES Razima.