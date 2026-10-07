„Denně uličkou projdou tisíce návštěvníků a chceme, aby odcházely s příjemným zážitkem,“ sdělil ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Podle něj se na domečcích po letech podepsaly povětrnostní podmínky a někde vznikly i praskliny.
Restaurátoři obnoví původní omítky s ohledem na návrh architekta Pavla Janáka a výtvarníka Jiřího Trnky z roku 1955. Fasády zbaví nečistot a nevhodných nátěrů, vyplní praskliny a trhliny a opraví okna, dveře a přístupné komíny.
Rekonstrukce budou rozděleny na etapy a nijak neomezí návštěvnický provoz. Celkově opravy vyjdou na více než šest a půl milionu korun.
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VIDEO: Zlatá ulička byla v minulosti ještě menší, žila zde hradní stráž
Opravy začnou na domečku číslo 12 u věže Daliborky a postoupí směrem nahoru. Domečku číslo 19 se nedotknou. Jelikož je ve velmi špatném stavu, Pražský hrad pro něj chystá samostatný projekt.
Zlatá ulička prošla rekonstrukcí naposledy v roce 2011. Byla tam zavedena nová kanalizace, opravena dlažba v ulici a také samotné domky i s jejich barevnou fasádou. Zároveň se zavedla i expozice o životě v uličce napříč historií.
Vznikla v posledních letech 16. století za vlády císaře Rudolfa II. V roce 1597 požádala hradní stráž císaře o povolení vystavět obytné příbytky u severní obranné zdi, vznikly tak malé domky vestavěné přímo do oblouků zdi, ve kterých se žilo až do padesátých let minulého století. Kancelář prezidenta republiky domečky vykoupila a dala jim současnou podobu podle Trnkova návrhu.