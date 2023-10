Část Nového proboštství na Hradě by měla být přístupná do Vánoc

Závazek objekty opravit byl součástí dohody; mělo se tak stát do pěti let. Kapitula je rekonstruovala se záměrem otevřít málo známé prostory veřejnosti.

Lidem by se mělo otevřít dosud nepřístupné nádvoří a dvě nově vzniklé přístavby orientované do Jeleního příkopu. Půjde o jediné volně přístupné místo na severní parkánové hradbě Hradu. Stavební práce jsou dokončené, nyní kapitula jedná s možnými provozovateli kavárny a dalších prostor pro veřejnost.

„Poté, co provozovatel kavárny dovybaví prostor potřebnými zařízeními, nádvoří a kavárnu oficiálně veřejnosti zpřístupníme. Předpokládáme, že by se tak mělo stát do Vánoc, konečný termín bude ale ještě upřesněn,“ sdělil Ondřej Stříteský, vedoucí projektu obnovy Nového proboštství z Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Práce trvaly sedm let

Obnovu podle něj kapitula financovala výhradně ze svých vlastních zdrojů. Interiéry historické budovy jen pár metrů od katedrály budou znovu sloužit svému původnímu účelu, tedy jako sídlo Metropolitní kapituly.

Novogotická budova Nového proboštství vznikla mezi lety 1877 a 1878 podle plánů architekta Josefa Mockera. Dům sloužil jako sídlo Metropolitní kapituly u sv. Víta, probošta a sboru kanovníků. Po roce 1948 byl veškerý majetek kapituly zabaven. Dům postupně chátral, a dokonce na něj byla vydán demoliční výměr. Zpět do vlastnictví kapituly se Nové proboštství dostalo v roce 2016.

„Příprava a realizace obnovy Nového proboštství trvala celkem sedm let. Vzhledem k tomu, že se nachází v areálu nejvýznamnější národní kulturní památky a zároveň vojensky střeženém prostoru se sídlem prezidenta republiky to byl v mnohém velmi specifický a náročný projekt,“ uvedl Stříteský. V rekonstruovaném dvoře domu č. p. 34 vznikly dvě přístavby podle návrhu architektonického Studia Acht, které podle něj vycházejí z původních hospodářských stavení.

Poškozená byla i střecha a krovy

„Většina konstrukcí a prvků objektu vykazovala nějaký druh poškození. Například v případě střechy a krovu už se jednalo o záchranné práce, neboť do nosných konstrukcí dlouhodobě zatékalo. Objekt také vyžadoval celkovou modernizaci z hlediska inženýrských sítí, které byly již zcela nefunkční, nebo vůbec neexistovaly,“ popsal Stříteský rozsah prací.

Metropolitní kapitula je jedním z vlastníků budov na Pražském hradě, patří jí soubor Mockerových domů. Náboženská matice je vlastníkem Jiřského kláštera; přilehlá bazilika sv. Jiří zůstala po majetkovém vyrovnání ve vlastnictví státu. Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském získala smlouvou kostel Všech svatých.

Církev má podle dřívějších dohod v pronájmu Mladotův dům a Staré proboštství. Katedrála sv. Víta po letech sporů zůstala ve vlastnictví státu, spravuje ji společně stát a církev. Lobkowiczký palác na Pražském hradě byl rodině Lobkowiczů vrácen v roce 2002, od roku 2007 jsou v něm veřejně přístupné umělecké sbírky.