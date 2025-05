Proč veřejný prostor v areálu Pražského hradu vyžaduje zvelebení?

Pražský hrad je důležitým místem pro každého z nás, symbolizuje náš stát jako takový, bylo to sídlo králů, následně prezidentů. Proto by úroveň každé součásti tohoto místa – od architektury přes design, řemeslné zpracování a grafiku – měla být co nejvyšší. To ale dnes v případě různých komerčních prostorů a reklamních prvků neplatí. Jde o nejrůznější stojany, vývěsky, reklamní značení obchodů a restaurací; dnes často neladí ani k sobě navzájem, ani k architektuře. Běžně bychom asi neřekli, že zrovna Pražský hrad je mimořádně zamořen vizuálním smogem, ale v případě místa, kde se architektonicky všechno dělalo na míru, z nejkvalitnějších materiálů a pod taktovkou nejlepších architektů, umělců a designérů své doby, není ten dnešní stav dobrý.

Problematické jsou zejména dárkové obchody, které postupně se svým zbožím expandovaly ven před výlohy.