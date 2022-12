Pražský hrad pořádá den otevřených dveří, k vidění bude nová Obrazárna

V neděli bude v rámci otevřených dveří vstup pro všechny zdarma, poté bude základní vstupné 150 korun, snížené 80 korun. Volný vstup do objektu budou mít senioři nad 70 let, a to až do odvolání. Ti mohli už od začátku listopadu navštěvovat zadarmo základní návštěvnický okruh Pražského hradu a expozici Příběh Pražského hradu.

Akce pro seniory měla platit do konce roku, podle mluvčího Kanceláře prezidenta republiky Víta Nováka bude ale pro „mimořádně kladný ohlas“ prodloužena do odvolání. Kromě Obrazárny se tak senioři bezplatně dostanou do Starého královského paláce, katedrály svatého Víta, Zlaté uličky a baziliky svatého Jiří, prohlédnout si mohou i expozici Příběh Pražského hradu.

Obrazárna Pražského hradu byla od roku 2019 zavřená, protože se v ní rozbila klimatizace potřebná pro udržování stálého klimatu, které vzácná díla potřebují. Ještě v létě zástupci Správy Pražského hradu (SPH) kvůli nedostatku peněz nevěděli, kdy se otevře.

Po podzimní nečekané výměně vedení SPH se tak nakonec stane od Nového roku. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář postup kolem uzavřené Obrazárny označil za „hrubou chybu bývalého vedení SPH“ a ocenil rychlou přípravu prostor i technického zázemí na jejich otevření.

Lákadla Pražského hradu

Ve vestibulu objektu se otevře i nová prodejna, ve které podle Jana Nováka, pověřeného řízením SPH, budou k dostání „nejen kvalitní a cenově dostupné suvenýry, ale i hodnotnější upomínkové předměty reprezentující české řemeslo a Českou republiku.“ V lednu se zřejmě zprovozní i nový e-shop Pražského hradu.

Kromě Obrazárny si mohou návštěvníci v neděli bezplatně prohlédnout i nedávno otevřené Muzeum Řádu bílého lva. Přístupné bude od 12.30 do 17 hodin. Stálá výstava, která je běžně přístupná pouze v rámci organizovaných prohlídek, se věnuje historii i současnosti státních vyznamenání.

Půlhodiny před otevřením muzea se lidé mohou přijít na Hrad podívat na rozšířené slavnostní střídání Hradní stráže. Konat se bude k příležitosti 30 let od vzniku České republiky.

„V průběhu ceremoniálu bude na nádvoří přinesena státní vlajka v doprovodu strážných. Střídající jednotky tuto významnou událost uctí vzdáním pocty za zvuku státní hymny České republiky v podání Hudby Hradní stráže, která se představí v početnější formaci, než je obvyklé,“ uvedl Vít Novák.