Piráti tlačili na dozorčí radu Pražských služeb. Členové odmítli účast na jednání

  12:48
Předvolební tlak Pirátů na získání vlivu v městské firmě Pražské služby se stupňuje. Piráti v dopise koaličním partnerům a členům dozorčí rady společnosti požadovali, aby jejich nominanti hlasovali podle zadání pirátského klubu. Koaliční partneři i další členové rady dali stopku jejich snahám a odmítli účast na středečním mimořádném zasedání dozorčí rady. Ta tak nebyla usnášeníschopná.
O svolání mimořádného jednání dozorčí rady požádala primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) minulý týden. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) požádala o svolání dozorčí rady, kterou vede pirátský nominant Lukáš Wagenknecht, minulý týden. Odůvodnila to článkem na serveru iROZHLAS.cz, podle kterého využíval ředitel firmy Patrik Roman pro osobní účely stejnou právní kancelář, která zastupuje Pražské služby.

Předseda pirátského klubu zastupitelů Daniel Mazur pak tento týden napsal svým koaličním partnerům, členům rady a dalším, že na středečním mimořádném jednání se bude hlasovat o Romanově odvolání.

„Očekáváme, že na středečním jednání dozorčí rady dodají zástupci STAN (Ing. Jan Liška), ODS (JUDr. Roman Polášek) a TOP 09 (Bc. Martin Damašek, M.A.) své hlasy k odvolání ředitele Romana,“ uvedl Mazur.

Tento přístup však u členů rady narazil. Proti výzvě Pirátů se ohradil Liška, podle kterého se jedná o nátlak a za daných okolností se jednání nemůže zúčastnit. „Je to porušení zákona o obchodních korporacích. Mým úkolem v dozorčí radě není plnit úkoly zadané nějakou stranou, a to ani tou, která mě do rady nominovala,“ řekl ve středu ČTK.

Wagenknecht vynášel důvěrné informace z PSAS, dozorčí rada řeší další kroky

Liška také potvrdil, že se jednání nezúčastní a dodal, že se nejedná o první podobný případ. „Tyto nátlaky ze strany Pirátské strany jsou opakované, jednání dozorčí rady používají k politickým bojům. Neřešíme otázky fungování firmy, ale zpolitizované spory,“ řekl. Piráti se již dříve opakovaně pokusili na radě ředitele Romana z funkce odvolat.

Dozorčí rada nebyla usnášeníschopná

Dozorčí rada má dvanáct členů, Piráti mají čtyři, SPOLU dva, STAN jednoho, jedno křeslo připadlo opozičnímu ANO a čtyři členové jsou zástupci zaměstnanců firmy.

Liška uvedl, že podle jeho informací se středečního jednání nezúčastní ani nominanti SPOLU, což potvrzují jejich vyjádření, která má ČTK k dispozici. Na mimořádnou schůzi se nechystali ani zástupci zaměstnanců, podle svého vyjádření rovněž odmítají politizaci rady.

Společné stanovisko sdělili zástupci zaměstnanců v dozorčí radě v čele s Hanou Bendičákovou a Miloslavem Juklem. Podle nich je zcela nepřípustné, aby svébytnost a nezávislost kontrolního orgánu byla jakkoliv ovlivňována politickými tlaky Pirátů.

„Odmítáme, aby jednání dozorčí rady byla opakovaně zneužívána Pirátskou stranou jako nástroj politického boje,“ uvedli.

Podle nich je navíc mimořádné jednání bezpředmětné, jelikož jim nebyly poskytnuty žádné podklady k projednávaným bodům ani k programu. Dozorčí rada nebyla kvůli absenci členů usnášeníschopná a podle informací redakce iDNES.cz ve výsledku nezasedla.

Otázkou je, proč se Piráti domáhají mimořádné dozorčí rady ještě před volbami, když plánovaný termín dalšího zasedání je 8. října, kdy budou k dispozici podkladové materiály a projednávány standardní body.

„Může za tím být obava z neúspěchu Pirátů v parlamentních volbách. Vliv jednotlivých členů rady i její složení se může po přepsání politické mapy v zemi změnit,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj obeznámený s děním v PSAS.

Komrsková je od začátku letošního roku v otevřeném střetu s vedením PSAS, kritizuje zejména ředitele firmy Romana, který je podle Pirátů ve střetu zájmů kvůli zakázkám pro stavební firmu JAPOS STAV nebo právní služby.

Pirátům se nelíbila také nedávná zakázka na nákup 58 automobilů za 265,8 milionu korun bez DPH, při které podle nich firma porušila svoje stanovy.

Popeláři v Praze jsou připraveni stávkovat. Vybrali místa, kam pro odpadky nevyjedou

Zástupci PSAS a jejích zaměstnanců v minulých měsících opakovaně označili vyjádření Komrskové a snahy o odvolání ředitele za vyvrcholení jejího nepřátelského postoje vůči městské firmě.

Podle dřívějších vyjádření vedení firmy Piráti svá tvrzení o střetu zájmů nepodložili a posudky, které si firma nechala vypracovat, je vyvrátily.

Odbory kvůli konfliktu vyhlásily stávkovou pohotovost. Praha ke sporům založila pracovní skupinu, dosavadní jednání však zatím vyhrocenou situaci neuklidnila, stávková pohotovost trvá a firma je kvůli Pirátům stále v nejistotě.

