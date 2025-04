„Myslím, že se termín stávky přibližuje. Zatím tedy nevím výsledky pracovní skupiny, která má o PSAS jednat. Signály jsou, že ve prospěch PSAS to nebude. Za nás jsou vytipovány sektory v Praze, které budou v první vlně,“ řekl iDNES.cz Miloslav Jukl, předseda odborů ZO-DOSIA.

Praha na konci března zřídila pracovní skupinu složenou ze zástupců všech stran zastupitelstva, která má za úkol řešit situaci v Pražských službách. Zaměstnanci městské firmy dlouhodobě kritizují náměstkyni primátora Janu Komrskovou. Hnutí ANO dokonce navrhovalo odebrání Pražských služeb z gesce Komrskové, které zaměstnanci požadují. Tento návrh však neprošel.

„Požadavky zaměstnanců jsou splněny. Včetně navýšení mezd zaměstnanců. Důvody ke stávkové pohotovosti již pominuly,“ míní Komrsková. „Další, převážně politické orientované požadavky v březnu odmítlo zastupitelstvo. Je nutné připomenout, že Piráti po celou dobu stojí na straně zaměstnanců. Kritika míří pouze k osobě generálního ředitele Pražských služeb a jeho nehoráznému střetu zájmů,“ napsala pro iDNES.cz.

Zaměstnanci firmy se stávajícím stavem nejsou spokojeni a stávkovou pohotovost nezruší. „Slíbili přidat, ale jde to z peněz firmy, které byly určené na investice. Myslím, že jsme podceňováni, a není to hezké, podotkl Jukl. „Za nás jsou vytipovány sektory v Praze, které budou v první vlně. Druhá vlna bude celé město,“ avizoval k podobě možné stávky odborářský předák. Místa protestu však nespecifikoval. Dodal jen, že první vlna demonstrací má být velmi, velmi citlivá a neměla by výrazně ochromit chod hlavního města.

Podle zdrojů iDNES.cz z byznysového prostředí má jít o místa v městské části Praha 1, která je zatížená turistickým ruchem a větší mírou odpadků ve veřejných koších. „Slyšel jsem to z několika stran,. Co budeme dělat s odpadky, si vůbec neumím představit,“ řekl redakci nejmenovaný zástupce podnikatelů v pohostinství a hoteliérství.

Spory ohledně PSAS z posledních týdnů začaly kvůli snaze Komrskové odvolat ředitele firmy Patrika Romana, který je podle ní ve střetu zájmů kvůli zadávání zakázek společnosti společnosti JAPOS - STAV. Za ředitele se následně postavilo vedení firmy i zaměstnanci, podle kterých je náměstkyně dlouhodobě k firmě nepřátelská. Odbory firmy začátkem měsíce vyhlásily stávkovou pohotovost.

Odboráři požadovali valorizaci mezd na úroveň čtyř procent, v čemž jim již vyhovělo vedení firmy. Komrsková přislíbila, že to bude řešit i při přípravě rozpočtu na příští rok. Druhým požadavkem bylo ukončení snah o oddělení úseku zabývajícího se dopravním značením a jeho podřazení prostřednictvím pachtu pod Technickou správu komunikací (TSK). To zaměstnanci označili za počátek štěpení společnosti. Komrsková také uvedla, že bylo dosaženo dohody a dopravní značení bude TSK stejně jako dosud objednávat u PSAS.

K budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí, v níž poslední březnový čtvrtek zasedli zastupitelé, přišlo demonstrovat několik desítek zaměstnanců Pražských služeb. Kolem náměstí rozestavili popelářské vozy ověšené nápisy Stop destrukci Pražských služeb či fotografiemi radní Komrskové a náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Následovala čtyřhodinová debata na půdě zastupitelstva, kam demonstranti rovněž pronikli.