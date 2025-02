Odborářům vadí tlaky Komrskové na Pražské služby a jejich ředitele, hrozí stávkou

Redakce iDNES.cz má obě psaní k dispozici. V dopise primátu Bohuslavu Svobodovi odboráři kritizují opakované pokusy Komrskové a jejích poradců o zasahování do chodu Pražských služeb (PS). Zmiňují například její veřejné výroky, které podle nich poškodily renomé společnosti, nebo snahu ovlivňovat rozhodování prostřednictvím svého poradce Michala Kočího.

Kočí je známý například z kauzy „ukradené identity“ na Praze 10, kdy zneužil identitu místostarosty Tomáše Peka a vydával se za něj v oficiální komunikaci. Společně s Janou Komrskovou byl odvolán ze zastupitelstva, přičemž Komrsková neřešila situaci až do samotného jednání, což vyvolalo pochybnosti o její odpovědnosti.

„Ing. Komrsková působí vůči Pražským službám a jejím zaměstnancům dlouhodobě nepřátelsky. Její agendou na dozorčí radě je neustále shazovat činnost Pražských služeb a my jako zaměstnanci jsme se od ní za celou dobu jejího působení ve společnosti nedočkali jediného zastání, ačkoliv jsme to my, kdo pro Pražany každý den zajišťuje svoz odpadu, údržbu komunikací, provoz ZEVO Malešice,“ uvádí v dopise Miloslav Jukl, předseda odborů ZO-DOSIA. Do podpisových archů se zapsalo již 90 procent z celkem 1866 zaměstnanců Pražských služeb.

„Pan Generální ředitel (Patrik Roman – pozn. redakce) má podporu zaměstnanců. Při minulém problému se ho až na pár jedinců zastali všichni,“ uvedl mluvčí PS Alexandr Komarnický.

To Komrsková popírá. „Stojím na straně zaměstnanců a vážím si jejich práce. Mám konkrétní výtky pouze k osobě generálního ředitele Patrika Romana,“ napsala iDNES.cz.

Za úspěch zaměstnanců firma označila investiční akci GOLEM (generální obnova ZEVO Malešice), která byla dle odborů odpracovaná „zcela bez jejího přičinění, přesto Ing. Komrsková veřejně shazovala úspěch celé firmy a zaměstnanců“, vysvětluje v dopise Jukl.

Ten iDNES.cz potvrdil, že s Komrskovou odbory jednaly, avšak neúspěšně. „Naslibovala hory doly, ale se stále se chová nepřátelsky,“ doplnil Jukl.

Odbory upozorňují, že Pražské služby jsou stabilní a finančně zdravou společností, která přináší městu stabilní zisky. Navzdory tomu se musejí potýkat s „bezprecedentním zasahováním do řízení podniku a pokusy o dehonestaci vedení společnosti“.

Pokud se situace nezmění, zaměstnanci Pražských služeb jsou podle dopisu připraveni vyhlásit stávku. Odbory vyzývají primátora, aby zajistil stabilitu firmy a zabránil dalším zásahům ze strany náměstkyně Komrskové a jejích spolustraníků.

Pražské služby ročně svezou a zpracují necelých 423 tisíc tun odpadu. Pro lepší představu - jeden olympijský bazén má objem 2 500 m³. 423 tisíc tun odpadu by zaplnilo až 560 bazénů. Při vrstvě odpadu ve výšce 10 metrů by také odpad pokryl plochu 60 až 140 hektarů, tedy asi 85 až 200 fotbalových hřišť.

Snaha o odstranění ředitele Romana

Napětí v Pražských službách vyvrcholilo na nedávném jednání dozorčí rady, kdy se Piráti pokusili prosadit odvolání generálního ředitele Patrika Romana. Podle odborářů i samotného vedení PS byl návrh nepodložený a účelový. Romanovo údajné porušení pravidel pro ohlašování střetu zájmů vyvrátila i právní analýza advokátní kanceláře MT Legal. Přesto dozorčí rada hlasovala o jeho sesazení, avšak návrh nakonec nezískal dostatečnou podporu.

„V úterý jsem požádala předsedu dozorčí rady Pražských služeb Lukáše Wagenknechta, aby na mimořádném jednání v pondělí 4. března navrhl odvolání předsedy představenstva Patrika Romana. V uplynulých měsících jsem ztratila důvěru v pana ředitele Romana v souvislosti s jeho byznysovými vztahy se společností JAPOS Stav s. r. o.,“ uvedla Komrsková. Roman podle Komrskové dozorčí radě zatajil, že společnost JAPOS STAV užívá jeho nemovitost v Liberci, kde má také své kancelářské prostory. Podle pirátky jde o střet zájmů a Roman tuto vazbu dlouhodobě bagatelizuje.

„V průběhu zasedání dozorčí rady paní náměstkyně a členové dozorčí rady za Českou pirátskou stranu vyvíjeli nátlak na ostatní členy dozorčí rady a snažili se je zastrašovacími technikami ovlivnit před samotným hlasováním,“ píší manažeři Pražských služeb Radě hlavního města v dopise, který má redakce iDNES.cz k dispozici.

I přes tento neúspěch Komrsková podle manažerů nadále vyzývá Romana k rezignaci. Podle odborového svazu Pražských služeb jde o pokračování dlouhodobého tlaku, který začal už v roce 2023, kdy se Komrsková snažila prosazovat svého blízkého spolupracovníka a tehdejšího asistenta Petra Beneše. Ten působil ve společnosti AVE, která je přímou konkurencí Pražských služeb, a přesto se účastnil interních jednání PS. Poté, co se veřejně provalil jeho osobní vztah s Komrskovou, Beneš z PS odešel, avšak tlak na vedení společnosti podle odborářů pokračuje i nadále.