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Radní Pražských služeb si stěžují na šikanu, zastrašování a politický nátlak

Autor:
  11:16

Nepřiměřený tlak na členy rady měl vyvíjet Lukáš Wagenknecht nominovaný Piráty. | foto: MF DNES

Krátce před komunálními volbami se v metropoli znovu vyostřuje dlouholetý spor o kontrolu městské společnosti Pražské služby, která zajišťuje svoz odpadu v Praze. Sedm z dvanácti členů dozorčí rady zaslalo vedení magistrátu otevřený dopis, ve kterém si stěžují na zastrašování, urážky i politický nátlak. Hlavním terčem kritiky je předseda rady Lukáš Wagenknecht, nominovaný Piráty. Ten však jakákoli obvinění odmítá a tvrdí, že jde o účelovou předvolební kampaň.

Až desetihodinová jednání dozorčí rady podle většiny jejích členů provází extrémně vypjatá atmosféra. V dopise popisují nejen politický tlak, ale i osobní výpady, vysmívání se kvůli vzhledu či původu nebo označování za lháře.

Někteří členové rady údajně čelili takovému tlaku, že se z toho psychicky zhroutili.

„Na jednom z posledních jednání dozorčí rady přímo pan předseda zaútočil na mě, na moji rodinu, na moje děti. Já jsem po tomto jednání byla nucena vyhledat odbornou pomoc,“ popsala personální ředitelka a členka dozorčí rady Pražských služeb Hana Bendičáková pro televizi Nova.

Podle svědectví jednoho ze zaměstnanců Pražských služeb zaznívaly na jednáních dokonce vulgární a národnostní urážky. Terčem útoků měli být především ti členové rady, které do funkce nenominovali Piráti.

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Urážkám podle svých slov čelilo i samotné vedení městské firmy. „Zejména pan Wagenknecht a jeho kolega, právník, se velmi nevybíraným způsobem pouštěli i do nás, členů představenstva, kde nás nařkli z kriminálního jednání. To jsem musel velmi důrazně odmítnout. Uráželi jednotlivé členy národnostně a původem,“ uvedl ředitel závodu Údržba komunikací a místopředseda představenstva František Hodan.

Dlouhodobě se zhoršující situaci potvrdil i radní městské části Praha 14 pro územní strategické plánování Jan Liška (STAN). Podle něj byla atmosféra v radě tak nepříjemná, že sepsání otevřeného dopisu vedení města bylo nevyhnutelné.

Wagenknecht: Jsou to lži a předvolební kampaň

Předseda dozorčí rady Lukáš Wagenknecht (hnutí JSME TEAM) všechna nařčení rázně odmítá. Tvrdí, že důvodem útoků na jeho osobu je pouhá snaha zabránit mu v důsledné kontrole hospodaření.

„Vždycky jsem ve své profesní praxi dělal důsledně kontroly vložených prostředků. Chápu, že se to někomu asi trochu nelíbí, a tak se tady v rámci týdnů před volbami vyrojí nějaké dopisy. Obsahují nepravdivé informace, nesmysly a lži. Je to předvolební kampaň,“ brání se Wagenknecht.

Signatáři dopisu však z předvolební kampaně obviňují naopak Wagenknechta a bývalou členku Pirátů Janu Komrskovou (JSME PRAHA), která na jednání dozorčí rady dochází jako host.

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I Komrsková obvinění ze šikany odmítá. Podle ní jde o účelový krok ze strany vedení Pražských služeb a vlivného člena ODS a zároveň člena dozorčí rady Alexandra Belly.

„Snaží se zablokovat důslednou kontrolu městské firmy a zamést pod koberec střety zájmů, klientelismus a předražené zakázky pod dvacetiletým vedením generálního ředitele Patrika Romana,“ prohlásila lídryně hnutí JSME PRAHA.

Vedení města chce situaci řešit po volbách

Do sporu již vstoupili i zástupci dalších stran. Starosta Prahy 6 a stínový ministr dopravy Jakub Stárek (ODS) zdůraznil, že jakékoli neprofesionální chování je nepřijatelné.

„Jakákoliv šikana je absolutně neprofesionální a budeme ji okamžitě po volbách řešit. Pro nás je nepřijatelné, aby se předseda nebo ostatní naváželi do dalších členů rady na osobní úrovni,“ uvedl Stárek.

Napětí v Pražských službách trvá již déle. Piráti v čele s Janou Komrskovou se v minulosti snažili prosadit odvolání dlouholetého generálního ředitele Patrika Romana kvůli jeho údajným vazbám na dodavatelské firmy. Dozorčí rada ho však ve funkci podržela.

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